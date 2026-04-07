1.000 km de autonomía en el SUV híbrido chino que va a marcar el camino de todos los demás

El nombre Leapmotor está empezando a sonar con fuerza en España por su fábrica en Zaragoza y porque sus mercados van apareciendo por las calles del país. Pero el potencial de la marca es mucho mayor, todavía no hemos visto nada porque tiene joyas guardadas como elC10 REEV Hybrid que le da un gran protagonismo a la conducción 100% eléctrica.

Estamos hablando de un SUV Mediano de 4,73 metros de largo y 1,68 de alto. Con este cuerpo, Leapmotor es capaz de sacar un maletero de 400 litros (en la versión 100% eléctrico se incrementa hasta los 435) y garantizar un generoso espacio para los pasajeros, obsesión de esta marca china. Uno de los motivos para conseguir este espacio es el diseño minimalista del habitáculo, donde destacan las pantallas de 10,25 pulgadas para el panel de instrumentos y de 14,6 pulgadas para el sistema multimedia.

Leapmotor C10 REEV | Leapmotor

Motor para generar energía

Lo realmente interesante del Leapmotor C10 REEV Hybrid es su motorización de 215 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 8,5 segundos y una velocidad limitada a 170 km/h. Las ruedas son movidas únicamente por el propulsor eléctrico, que se alimenta de una batería de 28,4 kWh capaz derecorrer 145 kilómetros de en modo 100% eléctrico.

Además, ofrece una velocidad de recarga contundente, recuperando del 30% al 80% de la batería en 18 minutos. Pero si la autonomía eléctrica se acaba y no da tiempo a llegar a un puesto de carga, no pasa nada, el Leapmotor C10 REEV Hybrid cuenta con un motor de gasolina de 1.5 litros y 50 litros de depósito cuyo objetivo es generar energía para alimentar al motor eléctrico que mueve las ruedas.

Leapmotor C10 | Leapmotor

Consumo reducido

Gracias a este motor de gasolina, este modelo chino suma una autonomía combinada de hasta 970 kilómetros. Con este sistema híbrido, el consumo combinado de combustible es mínimo, de solo 0,4 litros cada 100 kilómetros. Si se gasta la batería y el propulsor de gasolina toma el mando, el consumo asciende a los 7 litros cada 100 kilómetros, ligeramente encima de la media de su segmento.

Esta motorización híbrida ha sido catalogada por la Dirección General de Tráfico con la Etiqueta Cero, lo que permite sortear cualquier restricción de movilidad. Además de esta gran ventaja, otra de sus virtudes es su precio. Esta versión de autonomía extendida del Leapmotor C10 se puede comprar desde los 30.000 euros.