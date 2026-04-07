Android Auto ha cambiado las aplicaciones de música de una forma que no está gustando a todos
Da igual la app que utilices, si Spotify, YouTube Music o Amazon Music entre otras, porque todas han sufrido el mismo cambio.
Google ha actualizado recientemente su sistema operativo para automóviles, introduciendo algunos cambios que tienen como objetivo simplificar sus menús para que le sea más fácil al conductor navegar por ellos.
Si eres un amante de la música, lo más probable es que utilices alguna de las aplicaciones más conocidas como Spotify o YouTube Music cuando estás en tu coche. De ser así, es posible que hayas notado que ahora todas estas apps tienen la misma interfaz.
Este cambio ha sido realizado aposta por la compañía norteamericana, con el objetivo de que todos los botones y controles se encuentren en los mismos lugares para todas las aplicaciones de música, es decir, en la parte inferior izquierda.
Aunque la finalidad de este cambio es simplificar el uso de este tipo de apps, lo cierto es que no está gustando demasiado a los usuarios debido a que hace que las aplicaciones pierdan su personalidad, con las que ya están familiarizados la mayoría de personas.
El diseño de esta nueva interfaz está basado en Android 16, que es la última versión del famoso sistema operativo para teléfonos móviles, pero muchos usuarios defienden que las plataformas como Spotify ya tenían una estética fácil de usar y no era necesario cambiarla.
Quizá la peor parte de esto es que no hay forma de evitar esta actualización. En el caso de los teléfonos móviles, hay ciertas ocasiones en las que puedes esquivar estos cambios si no actualizas la aplicación de forma voluntaria. Pero en el caso de Android Auto no es posible recurrir a esta técnica, ya que la actualización es instantánea.
