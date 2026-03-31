Resucita la marca rusa que suministraba a la KGB con un SUV de 238 CV de potencia

Durante la segunda mitad de los años 50, poco después de la muerte de Stalin, la Unión Soviética emprendía una etapa de transición hacia el aperturismo, extinguiendo los gulags y desarrollando una administración europeizada para una mejor gestión del país. Los nuevos burócratas y la KGB necesitaban de coches oficiales, y en ese contexto surgió la marca Volga, que tras 15 años de ausencia, anuncia un nuevo modelo.

Desde su primer vehículo, el GAZ-21 producido entre 1956 y 1970, hasta el GAZ-31105 fabricado entre 2004 y 2009, Volga desarrolló siete modelos, todos caracterizados por un diseño muy clásico y sobrio. La marca rusa no logró adaptarse a la demandas actuales de estéticas modernas y fue perdiendo clientela en su propio país hasta presentar su cierre en 2010.

Volga K50 | Volga

El ejemplo de Ebro

Parecía una clausura definitiva, los años dorados de Volga durante la Unión Soviética quedaban muy lejos. No obstante, hace un par de años nos encontramos con una sorpresa, el fabricante ruso regresaría gracias a la asociación con un conglomerado chino, Geely, igual que su rival vecino Chery favoreció la resurrección de la marca española Ebro.

Ahora, Volga y Geely han anunciado el primer modelo de la nueva era del fabricante ruso, un SUV mediano llamado K50 y basado en el Geely Xingyue L. Este modelo está siendo producido en la antigua fábrica de Volga en Novgorod y que había sido usada por Volkswagen hasta que la abandonaron por la guerra de Ucrania.

El K50 mide 4,77 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,85 metros, un tamaño con el que intuimos un amplio interior que ofrezca comodidad decente y suficiente espacio de carga. Bajo el capó, encontramos un motor turbo de gasolina de 2.0 litros que entrega 238 CV de potencia.

Volga K50 | Volga

Aumento del catálogo

También como hizo Chery con Ebro, Geely pretende usar las distintas plataformas con las que cuenta para seguir ampliando el catálogo de Volga. Por ejemplo, no tardará en llegar una berlina. Este movimiento del conglomerado chino confirman una de las estrategias de las empresas del gigante asiático para penetrar en diferentes mercados, a través del renacimiento de antiguas marcas.

En definitiva, el K50 es solo el primero de los modelos con los que Volga recuperará protagonismo primero en el mercado ruso conposible expansión por Europa. Es lo mismo que ha pasado con Ebro, que tras más de un año vendiéndose exclusivamente en España, acaba de emprender su salida al extranjero vendiéndose en Portugal. Los nostálgicos de la URSS están de enhorabuena con Volga y el K50.