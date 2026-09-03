Los SUV ya no convencen a los jóvenes: la generación Z empieza a preferir otro tipo de coche

Los SUV podrían estar perdiendo atractivo entre las generaciones más jóvenes. Después de años dominando el mercado y convirtiéndose en una de las carrocerías favoritas de los conductores, lo que antes se asociaba con un diseño más deportivo, grande y moderno, podría estar empezando a jugar en su contra: para algunos jóvenes, el SUV ya es simplemente “el coche de sus padres”.

Una encuesta realizada entre adolescentes en Estados Unidos refleja este cambio de tendencia: el 51% se imagina conduciendo una berlina en el futuro, frente a solo un 31% que optaría por un SUV. En Europa ocurre algo parecido: dos de cada tres adolescentes de la generación Z prefieren un coche pequeño, compacto o urbano. El precio es uno de los factores, pero también influye la imagen que proyectan estos vehículos.

Mientras los SUV podrían empezar a perder ese componente aspiracional, los coches pequeños recuperan protagonismo con modelos que buscan diferenciarse por su personalidad. El Volkswagen Polo GTI eléctrico, el Renault Twingo o el Fiat Panda son algunos ejemplos de esta nueva tendencia. La cuestión ahora es si los SUV seguirán dominando el mercado o si acabarán convertidos en los nuevos ranchera.