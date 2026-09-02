laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Centímetros Cúbicos

Noticias Motor

¿Qué estás buscando?

MODO ECO

¿Utilizas siempre el modo ECO? Estas son las situaciones en las que puede ser contraproducente

Es útil en ciudad o al mantener una velocidad constante, pero conviene desconectarlo al adelantar, incorporarse a vías rápidas o subir pendientes.

Modo ECO

Publicidad

Diego Sancho
Publicado:

El modo ECO no siempre es la mejor opción para ahorrar combustible y utilizarlo de forma incorrecta puede terminar afectando al funcionamiento del vehículo. Este ajuste resulta especialmente útil en ciudad, con tráfico moderado, en zonas llanas o cuando se circula a velocidad constante, donde no es necesario exigir demasiado al motor.

Sin embargo, no es recomendable utilizarlo cuando se necesita una respuesta rápida del vehículo, como al incorporarse a una vía rápida o realizar un adelantamiento. Tampoco cuando el coche va muy cargado o se circula por carreteras de montaña, ya que el motor puede verse obligado a trabajar con mayor esfuerzo para superar las pendientes.

Un uso continuado e inadecuado del modo ECO puede favorecer la acumulación de carbonilla y, en los motores diésel, llegar a saturar los sistemas anticontaminación. Esto puede acabar provocando averías importantes y costosas. Por eso, conviene utilizar este ajuste electrónico en las situaciones para las que realmente resulta adecuado y evitar exigir al motor cuando se necesita toda su capacidad.

¿Vinilar el coche o pintarlo? La diferencia de precio puede ser importante

¿Vinilar el coche o pintarlo? La diferencia de precio puede ser importante
Antena 3 » Noticias Motor

Publicidad

Publicidad