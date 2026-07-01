Del papel a la carretera: Así ha cambiado el Volkswagen ID.Polo GTI durante su desarrollo

Algo es seguro en relación con el nuevo Volkswagen ID.Polo GTI: desde aquellas primeras apariciones tanto en renders como en sociedad –establezcamos un punto de partida en el Salón de Múnich 2023– hasta la revelación definitiva del modelo de serie en el marco de las pasadas 24 Horas de Nürburgring, el modelo deportivo del Polo eléctrico ha mantenido sus formas en líneas generales.

Habrán pasado tres años exactos desde aquel IAA Mobility cuando este coche se lance al mercado, pero no es necesario esperar al otoño. Ya despojado de su camuflaje, las comparativas se vuelven inevitables. Si se ha mantenido fiel casi en su totalidad desde su etapa de concepto, ¿en qué aspectos exteriores, entonces, ha cambiado durante su desarrollo? Puede que a golpe de vista no se perciba, pero, aunque sutil, la evolución ha existido y se manifiesta en secciones específicas.

Volkswagen ID Polo GTI | Volkswagen

Nada que sorprenda, pues de eso se trata la fase preliminar, de poner a punto hasta el producto final. Al mostrarse casi intocable de un tiempo a esta parte es que estas líneas cobran sentido y posar la lupa un deber. Desde el Volkswagen ID.GTI Concept hasta el Volkswagen ID.Polo GTI se han ejecutado cambios imperceptibles al ojo humano en las dimensiones y en elementos de diseño.

La evolución sutil desde el Volkswagen ID.GTI Concept hasta el Volkswagen ID.Polo GTI

Tanto la longitud como la anchura se han rebajado, unos ocho milímetros y más de dos centímetros respectivamente. La altura aumentó casi un centímetro y medio y la distancia entre ejes es la misma. Y ante la exactitud del concepto visual entre ambos, las diferencias puntuales se revelan cuando dirigimos la atención en sus cuatro caras.

Volkswagen ID GTI Concept | Volkswagen

Ni en las molduras, ni en las llantas, ni en los tiradores de puertas, ni en los pilares ni en los flancos este GTI eléctrico se ha movido un ápice hasta dar con el modelo de producción, pero sí en el diseño de sus espejos laterales. Al soporte, antes sin recorrido hasta el inicio de la carcasa, se le ha dado un mayor margen y un nuevo inicio de su base: ya no sale de la línea de cintura, sino debajo y el propio espejo ha mutado a una forma más convencional.

De frente confirmaríamos una fidelidad plena de no ser por dos características determinadas: los límites del capó y el retoque en la tira horizontal LED, que ahora atraviesa al logotipo por el centro y no por la parte superior. Las ópticas respetan el dibujo original y solo han evolucionado, al igual que en la apreciación sobre los espejos, a una faceta más familiar y menos experimental.

Volkswagen ID Polo GTI | Volkswagen

La zaga del ID.GTI Concept se había presentado con un estampado de ranuras como rasgo en tributo a los orígenes del GTI. Tal parece que el coche de calle no lo traerá y llevará el emblema GTI sobre el propio color de la carrocería como fondo. Al respecto, ese mismo concepto atemporal se había aplicado sobre los faldones, de donde también se ha retirado. Tal vez, la marca alemana lo incluya como opcional una vez estando el modelo disponible.