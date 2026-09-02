Rotondas holandesas y turbo rotondas: la única solución anti 'atrocha-rotondas' y para quienes no entienden las normales

¿Sabías que las nuevas rotondas en España están volviendo locos a miles de conductores? Nuestro país es uno de los lugares con más rotondas de toda Europa. Su coste oscila entre 30.000 euros las sencillas y 20 millones las más grandes.

Aunque se diseñaron para mejorar la seguridad, la falta de formación vial genera muchísimos problemas. Muchos conductores se paran en la entrada como si hubiera un Stop, entorpeciendo la circulación. Para complicar más las cosas, ahora llegan las rotondas holandesas y las turbo rotondas.

Las holandesas tienen un anillo exterior rojo exclusivo para el paso de ciclistas. Esto obliga a los coches a realizar un doble ceda el paso tanto al entrar como al salir.

Por otro lado, las turbo rotondas tienen líneas continuas que impiden cambiarte de carril una vez dentro. Debes elegir tu carril antes de entrar porque este te obligará a tomar una salida concreta.

Estos diseños del norte de Europa prometen ser un dolor de cabeza en nuestras carreteras. Estar al tanto de estos cambios viales te ayudará a evitar confusiones al volante durante tus trayectos diarios.