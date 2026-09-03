¿Por qué no debes conducir siempre por el carril central de la autopista?

Siempre está el típico conductor que circula de forma permanente por el carril central de una autovía o autopista. Parece que esta práctica no supone ningún problema, pero el Reglamento General de Circulación establece que, por norma general, los vehículos deben circular por el carril derecho siempre que se encuentre libre.

El carril central tiene una función y no es precisamente que los vehículos permanezcan en él durante horas, sino que está reservado para realizar adelantamientos y facilitar las incorporaciones cuando el tráfico lo permita. Esta práctica dificulta la circulación y, en ocasiones, obliga a adelantar por la derecha, una maniobra que puede aumentar el riesgo de accidente.

Esta conducta puede ser considerada como uso indebido de la vía, por lo que las multas suelen rondar los 200 euros. Sin embargo, sí existen situaciones en que está permitido mantenerse en el carril central: cuando hay tráfico denso, numerosas incorporaciones, vehículos lentos o si vas adelantando continuamente.