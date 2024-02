Supera tu vergüenza, porque, de hacerlo, podrás tener a un verdadero anti-SUV por 26.000 € con 775 litros de maletero y consumo de mechero

Son muchos los que se dejan llevar por las modas y compran el último grito, pero ello no siempre es sinónimo de que es la compra correcta. Prueba de ello es el Renault Kangoo, un coche destinado a sustituir a los monovolúmenes y dispuesto a ser la alternativa perfecta a los SUV si superas tu vergüenza. Y es que de hacerlo, puedes llevártelo por 26.595 euros, con motor diésel de 95 CV y consumo de 5,5 litros a los 100 y con un maletero de 775 litros.

Además, el punto álgido de esta oferta reside en que se trata de un precio al contado, por lo que no hay que lidiar con letras pequeñas. No obstante, la casa gala permite a sus clientes financiar la compra del Kangoo por 280 euros al mes, aunque con una serie de condiciones.

Renault Kangoo Combi | Renault

Sea como fuere, hacer nuestro al monovolumen francés por 26.595 euros requiere única y exclusivamente optar por la configuración básica. Es decir, el acabado Authentic y el motor Blue dCi de 95 CV, una combinación que no debemos interpretar como negativa.

Esto lo deja patente un equipamiento de serie que, sin ser el más generoso del mundo, resulta interesante con elementos como llantas de 16 pulgadas, faros LED, climatizador manual, sensor de aparcamiento trasero, asiento del conductor con regulación de altura y pantalla táctil de 8 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Renault Kangoo Combi | Renault

En lo que a mecánica se refiere, el Renault Kangoo que hoy nos ocupa recurre a un cuatro cilindros de 1.5 litros diésel que desarrolla 95 CV y 260 Nm de par. No son cifras estratosféricas, pero resultan más que suficientes para mover al monovolumen francés con soltura. Además, este declara un consumo de 5,5 litros a los 100.

Pero, ¿realmente no hay trucos en esta oferta? Lo cierto es que no, ya que, más allá de optar por la configuración de acceso para poder pagar esos 26.595 euros, no hay más condiciones por parte de la marca. Si decidimos financiar la compra del Kangoo, será necesario afronta una entrada de 5.113,26 euros, así como una última cuota de 15.803,34 euros. Todo ello, junto a los intereses, provoca un precio total a plazos de unos menos asumibles 31.648,87 euros.