Supera al Cupra Formentor: el Black Edition se vuelve más generoso en el modelo más vendido de Volvo

El Volvo XC40 no mira sólo hacia la dirección del Mercedes Benz GLA, porque en España también encuentra rivalidad. El Cupra Formentor le compite por su condición de SUV compacto, sus dimensiones –menos de un centímetro de diferencia en la longitud y una anchura similar– y su motorización híbrida ligera. Resulta que el modelo sueco también apunta a un mismo concepto de edición especial.

Volvo XC40 Black Edition | Volvo

La pregunta del millón es la siguiente: ¿cómo se expresa el Black Edition en ambos coches? La respuesta desnuda las carencias del Cupra en la materia. Incluso comparando este paquete en el Formentor con cómo se conforma en otros vehículos compatibles como el León, da la sensación de que nos haría falta algo más. Apenas unas llantas de aleación deportivas Artic Design de 19 pulgadas en acabado negro mate y unos tornillos antirrobo marcan una diferencia con las llantas de serie.

El Volvo XC40 Black Edition no solo es más generoso, sino que se expande a secciones clave, esas que en un estilo oscurecido no pueden quedar afuera. En el SUV escandinavo, el tratamiento en negro cubre al coche en su totalidad y esto incluye el negro brillante de los logotipos de la marca y de su característico diseño de calandra frontal.

Volvo XC40 Black Edition | Volvo

Un Black Edition algo más generoso, aunque más costoso

En esta versión, las llantas de 20 pulgadas y cinco radios oscurecidas son un elemento más que aporta al concepto, que se expande a un interior que incorpora asientos con tapizado deportia Connect, un volante deportivo personalizado y un revestimiento negro para el techo. Hablamos de una edición que, con descuentos, deja al XC40 en unos 44.800 euros, más de 6.000 euros en relación con su rival de Cupra con motorización microhíbrida.

Dos SUV compactos, dos modelos que se registran idénticas longitudes y algunas otras medidas aproximadas, dos vehículos que, más allá de la rivalidad, proponen, a juzgar por el formato de SUV tradicional del Formentor y el perfil coupé del XC40, conceptos de diseño diferentes y, sin embargo, los dos han decidido entregarse a la oscuridad.