Jeep da un salto en autonomía eléctrica: el nuevo Compass ya promete hasta 674 kilómetros por carga

Jeep acaba de reforzar la gama del nuevo Compass con dos versiones eléctricas inéditas que elevan significativamente sus prestaciones y autonomía.

La principal novedad es la llegada del Compass 4xe totalmente eléctrico, una variante de tracción integral que desarrolla 375 CV y que se convierte en el modelo más potente de la familia.

Junto a él debuta una nueva versión Long Range de tracción delantera que alcanza hasta 674 kilómetros de autonomía homologada, una cifra que coloca al Compass en una posición destacada dentro de su segmento.

Más potencia y tracción total para el Compass 4xe

El nuevo Compass 4xe abandona las soluciones híbridas que tradicionalmente han identificado esta denominación dentro de Jeep para apostar por una configuración cien por cien eléctrica. El sistema combina dos motores, uno en cada eje, capaces de entregar conjuntamente 375 CV.

Más allá de las prestaciones, la marca ha querido mantener las capacidades fuera del asfalto que históricamente han acompañado a los modelos 4xe. Para ello incorpora una suspensión elevada, una mayor altura libre al suelo y una capacidad de vadeo de hasta 48 centímetros.

A ello se suma el conocido sistema Selec-Terrain, que permite adaptar la respuesta del vehículo a diferentes superficies mediante modos específicos para nieve, barro, arena o conducción todoterreno.

La energía procede de una batería de 96,1 kWh de capacidad útil, suficiente para superar los 600 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Además, Jeep asegura que puede recuperar del 20% al 80% de la carga en apenas 27 minutos utilizando cargadores rápidos.

El Compass más viajero

Sin embargo, la cifra que más llama la atención dentro de la nueva gama llega de la mano de la variante Full Electric Long Range.

Con una autonomía homologada de hasta 674 kilómetros, se convierte en el Jeep eléctrico con mayor alcance anunciado hasta la fecha para el mercado europeo. La mejora se consigue gracias a una optimización del sistema de propulsión y a una batería de 96,3 kWh, asociada a un motor eléctrico que desarrolla 231 CV.

La autonomía sitúa al Compass entre los modelos eléctricos más competitivos para afrontar largos desplazamientos sin necesidad de recargas frecuentes, uno de los aspectos que continúa condicionando la decisión de compra de muchos conductores.

Un interior pensado para el uso intensivo

Jeep también ha aprovechado esta evolución para reforzar el carácter práctico del modelo. El habitáculo incorpora materiales diseñados para soportar un uso exigente, especialmente en actividades al aire libre.

Las superficies resistentes a arañazos, las tapicerías protegidas con revestimientos de poliuretano y las alfombrillas de goma reforzadas buscan responder a las necesidades de quienes utilizan el vehículo más allá de la ciudad.

La versión 4xe se comercializará en los acabados Upland y Overland. El primero pone el foco en las capacidades todoterreno con elementos como el control de descenso de pendientes o el gancho de remolque, mientras que el segundo apuesta por una imagen más sofisticada con iluminación Matrix LED, parrilla iluminada y detalles exclusivos de diseño.

Estrategia eléctrica de Jeep

El nuevo Compass está construido sobre la plataforma STLA Medium de Stellantis, la misma arquitectura destinada a varios de los futuros modelos eléctricos del grupo. Su producción se concentra en la planta italiana de Melfi, uno de los centros industriales llamados a liderar la transformación eléctrica de la compañía en Europa.

Desde su lanzamiento en 2006, el Compass ha superado los 2,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Con esta nueva generación electrificada, Jeep busca que uno de sus modelos más importantes siga siendo protagonista en una industria que avanza rápidamente hacia la movilidad de cero emisiones.