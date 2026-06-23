Este Volvo no será un superventas, pero reúne adeptos y, con su precio de Toyota C-HR, le roba clientes al Mercedes Benz GLA

Entre sus motorizaciones diésel y la híbrida enchufable, el Mercedes Benz GLA registra su mayor volumen de ventas en el mercado español, pero su gama se completa con las opciones de gasolina asistidas por arquitectura de 48 voltios. En su versión microhíbrida de tracción delantera la que habilita una rivalidad directa con el Volvo XC40, un SUV compacto premium que, si bien no llega a ser un superventas, reúne los adeptos suficientes para interferir en las aspiraciones del modelo alemán.

Un mild-hybrid que comienza a ser rival del GLA en las dimensiones. Con su longitud de 4,44 metros, su anchura de 2,03 metros con los espejos retrovisores desplegados, su altura de 1,65 y sus 2,70 metros de distancia entre ejes, es apenas tres centímetros más largo, un centímetro y medio más ancho y unos tres centímetros y medio más alto. El Mercedes compensa con una distancia entre ejes casi tres centímetros superior.

Volvo XC40 | Volvo

En su fórmula mecánica pierde y gana frente al GLA y todo depende del estilo de conducción. Mientras el microhíbrido alemán tiene su variante con sistema 4Matic, la tracción 4x4 brilla por su ausencia en el híbrido ligero escandinavo y debes recurrir a su equivalente 100 % eléctrico, el EX40, para obtenerla. Sin embargo, en la competencia de los FWD –Front Wheel Drive– abre el juego al proponer dos niveles de potencia, prestaciones y consumo.

Paridad entre motores base, el estilo Volvo y un valor de Toyota C-HR

Dos motores de cuatro cilindros que ponen de manifiesto la marcada paridad técnica entre ambos modelos. Misma potencia de 163 CV, mismo consumo combinado de 6,5 l/100 km, un par de 270 Nm con aceleración de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos para el GLA y uno de 265 Nm con 0 a 100 en 8,6 segundos para el XC40. El Mercedes va más allá de los 200 km/h, eso sí, pero el Volvo experimenta hasta 197 CV, un par máximo de 300 Nm y una aceleración de parado hasta los 100 km/h en 7,6 segundos con su segunda versión, y sin salirse de la tracción delantera.

Volvo XC40 | Volvo

A diferencia del GLA, que además de servirse del estatus y el pertenecer a Mercedes Benz para llegarle al cliente seduce con sus líneas de carrocerías más fluídas y familiarizadas con el estilo coupé, el Volvo XC40 apuesta por formas cercanas al concepto de boxy car, aunque compensa su robustez con el refinado tratamiento que exhibe cada una de sus caras. Diseño elegante y sutiles molduras, mientras su lenguaje minimalista se expande a un interior donde, por cierto, espera una pantalla central que rompe con lo establecido.

Un C-SUV premium, entonces, para escaparle a los habituales alta gama alemana, para lucir esa distinguida barra diagonal que atraviesa el logotipo en la calandra en lugar de la estrella de Stuttgart. Pero también para acceder a una movilidad de lujo a valor de Toyota C-HR, porque, fianciación mediante, se permite una rebaja de precio de más de 10.000 euros y pasa de ser un compacto de 42.800 a uno de 31.900 euros. A poco de completar el primer semestre del 2026, son casi 3.000 las unidades que ha matriculado en el mercado Español.