El Citroën Berlingo Van estrena versión de acceso y convierte su interior en una oficina rodante

La gama comercial también descorcha y celebra. El 30° aniversario de uno de los utilitarios más reconocidos a lo largo del tiempo se refleja en la gama convencional, pero también en la destinada a los profesionales. La edición limitada del modelo para pasajeros ya fue lanzada y ahora resta oficializar en el catálogo el nuevo acabado para el Citroën Berlingo Van.

Se llama Berlingo Van First, con su nombre rinde homenaje al modelo fundacional lanzado en 1996 bajo el mismo nombre y, si bien revela aspectos de exterior modificados, lo más importante pasa puertas adentro.

Citroën Berlingo Van | Citroën

Al frente, una calandra de amplio margen atraviesa el logotipo y es la primera diferencia que se marca con el Berlingo Van actual, pero la referencia más notable sobre cómo cambia el monovolumen con esta versión está en el paragolpes, ahora completamente protegido. La cabina también se ve renovada en estética y practicidad. La marca ha echado mano tanto en el salpicadero como en los paneles de las puertas, pero es la modularidad lo que prima.

El nuevo interior modular del Citroën Berlingo Van

Basado en estadísticas asociadas al sector de los conductores profesionales, que se mueven en su vehículo durante un 80 % del tiempo y prescinden de la configuración de tres asientos, Citroën dota a su Berlingo Van de un asiento de acompañante plegable que agrega 500 litros de volumen de carga, pero que no se limita a dicha función.

Citroën Berlingo Van | Citroën

De cara a este inminente acabado de entrada, Stellantis presentó días atrás un equipamiento específico para todas sus furgonetas de trabajo –el Fiat Doblò, el Opel Combo y el Peugeot Partner también recibirán su versión compatible– que consiste en convertir el habitáculo en una oficina rodante. Una mesa/escritorio extraíble se ancla en el espacio del acompañante, acorde al propio uso profesional del vehículo, aunque no menos interesante se presenta la función extraíble de la consola central, que permite acomodar la zona según las necesidades.

Una estrategia integral que incluye a todos los vehículos comerciales del conglomerado y se expresa de manera uniforme en todos los modelos involucrados, tanto en estas funciones de versatilidad interior como en los agregados del exterior. En el caso del Citroën Berlingo First, disponible a partir del 1 de septiembre, saldrá de fábrica con opción de gasolina además de los motores diésel y la variante 100 % eléctrica.