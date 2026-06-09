El Cupra León lleva el compacto español a otro nivel, sobre todo por su alto nivel de personalización

El Seat León es un superventas incluso cuando se viste de su faceta más deportiva e irreverente. Con miles de ventas al año, el Cupra León demuestra en la demanda que el conductor ha tomado nota de su propósito: llevar el compacto español a otro nivel.

Porque cuando se está de frente a un hatchback que reubica del hacia el inferior la calandra y lo hace en notable clave deportiva, las intenciones quedan en evidencia. El equipamiento y el alto rendimiento, representado por unas llantas de mayor tamaño que las que el Seat entrega de arranque y una potencia de 325 caballos cortesía de su acabado tope de gama, se encargan del resto. ¿Puede el Cupra León, entonces, ser mejor de lo que es incluso como VZ Extreme? La respuesta la poseen sus ediciones especiales.

Cupra León | Cupra

El Black Edition, que se expande en la gama y se aplica en otros modelos como el León Sportstourer y el Formentor, no cambia la ecuación mecánica, porque se limita a acentuar el carácter de su apariencia. Como el VZ más extremo, El León Black Edition se mueve con llantas de aleación de 19 pulgadas, pero marca su diferencia con el Sport Black Matt.

El Cupra León: un compacto para personalizar

El tratamiento en negro, como reza su propio nombre, es su hilo conductor y se aplica en secciones puntuales más allá de acabado en negro mate de las ruedas: en los embellecedores de los parachoques, en sus taloneras laterales... También logral un contraste tan sutil como necesario en el alerón de techo.

Cupra León | Cupra

Como esta, hay diversas maneras en que el Cupra León se entrega a la metamorfosis como estilo de coche –y de vida–. Parece este cinco puertas un modelo destinado a no conocer los límites de la inventiva y los estándares de calidad. Un coche que no tiene techo en términos simbólicos, aunque también materiales, porque el Skyline Pack lo convierte en un compacto con techo solar panorámico.

Por la vía opcional accedes al paquete Black Edition, al que la firma de Martorell le etiqueta un valor de 1.580 euros y que da más la estética: además de los acabados en negro, suma en las ruedas un juego de tornillos con protección antirrobo. La posibilidad de personalizar por separado –piezas como las taloneras y el alerón trasero pueden adquirirse en Negro Obsidian individualmente– dan al cliente más argumentos para elegirlo.