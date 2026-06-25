La solución de la DGT para los problemas en España está en los camioneros peruanos, marroquíes y turcos

El comercio electrónico batió todos los récords en 2025 y ya hemos dado por hecho que, pase lo que pase en el mundo, vamos a recibir en casa todo lo que pidamos y no habrá problemas de desabastecimiento en el súper. Sin embargo, ¿te has parado a pensar en lo que ocurre desde que haces clic en 'comprar' hasta que el repartidor llama a tu puerta?

Se activa toda la cadena logística, en la que el transporte por carretera (y los camioneros) tiene un peso tremendo. El problema es que faltan conductores profesionales.

En España, tenemos un déficit que supera los 20.000 camioneros, mientras que en toda Europa la cifra ronda los 300.000; y a nivel mundial, estaríamos hablando de millones. Y es un problema estructural que lleva años creciendo, al contrario que la demanda, pues el comercio online, la logística y el reparto siguen batiendo récords.

camión carretera | EP

Un problema que no se soluciona con ofertas de empleo

Si faltan conductores profesionales, ¿no sería tan fácil como publicar más ofertas de empleo? Ojalá fuera tan sencillo. Para empezar, uno de los principales problemas del sector del transporte es la falta de relevo generacional y los datos anticipan que se están jubilando conductores más rápido de lo que llegan nuevos profesionales.

Para hacernos una idea, en los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) consta que en el año 2024 había algo más de 830.000 conductores con el permiso C+E, que es el que permite conducir camiones articulados y tráilers. Pero la mitad tiene más de 50 años, lo que significa que el problema, lejos de solucionarse, se va a agravar en los próximos años.

A esto le tenemos que sumar que no es un sector atractivo para todo el mundo: jornadas de trabajo largas, muchos días fuera de casa, dificultad para conciliar, horarios irregulares y salarios que no compensan el esfuerzo. Como consecuencia, la profesión ha perdido atractivo durante muchos años frente a otras opciones más estables o con menos desgaste físico.

Las nuevas propuestas de la Comisión Europea que afectan a transportistas y camioneros | Getty Images

El canje de permisos: una vía regulada para incorporar conductores

La situación actual ha llevado a muchos países, incluido España, a buscar soluciones fuera de sus fronteras. Una de las principales herramientas es el canje de los permisos. Es decir, que un conductor que se ha sacado el permiso en otro país pueda homologarlo para trabajar en España y en la Unión Europea.

Lógicamente, es un proceso regulado para el que hay que cumplir ciertos requisitos, incluidas pruebas teóricas y prácticas para garantizar que el conductor conoce y se adapta a la normativa local.

España mantiene acuerdos de este tipo con más de 30 países extracomunitarios, y el volumen de solicitudes ha ido creciendo en los últimos años. En el último ejercicio, se registraron más de 15.000 canjes de permisos profesionales, principalmente de categorías vinculadas al transporte de pasajeros y mercancías.

Entre los países más habituales, Perú, Marruecos, Colombia y, sobre todo, Turquía, donde hay muchos profesionales del sector del transporte que buscan oportunidades en otros mercados. Además, no es ninguna novedad que sea posible reconocer una formación y homologarla en base a la normativa española, lo que ya ocurre en muchos otros sectores.