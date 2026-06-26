Así es el nuevo sistema que permite al vehículo aparcar sin conductor dentro

Omoda & Jaecoo ofrecerá durante los próximos meses el sistema RPA (Remote Parking Assist) que estrenará en el Omoda 7 SHS híbrido enchufable, que introduce el accionamiento desde el exterior del vehículo y representa el punto de inflexión entre la asistencia al aparcamiento y la automatización avanzada.

En concreto, el modelo integrará una arquitectura RPA (Remote Parking Assist) diseñada para llevar la automatización un paso más allá en entornos urbanos complejos. El sistema combina 21 sensores distribuidos por la carrocería --incluyendo radares ultrasónicos, cámaras de visión periférica, sensores de velocidad y de ángulo de dirección-- que proporcionan una cobertura completa del entorno.

Mediante técnicas de fusión multimodal de datos, el sistema integra la precisión de los sensores con la interpretación visual de las cámaras para generar un modelo tridimensional dinámico en tiempo real. Esta combinación permite no solo detectar objetos, sino interpretar el espacio de forma avanzada.

En la práctica, el sistema opera de forma secuencial en cuatro fases: detección del entorno, identificación de la plaza, planificación de la trayectoria y ejecución de la maniobra. Todo el proceso se traduce en microcomandos coordinados que gestionan dirección, aceleración, frenado y cambios de marcha con precisión milimétrica.

La activación se realiza directamente desde la llave del vehículo, dentro de un radio de hasta 6 metros, mediante comunicación BLE (Bluetooth Low Energy). A diferencia de sistemas basados en aplicaciones móviles, esta solución no depende de cobertura ni conectividad externa.

El RPA integra un sistema de seguridad multicapa que actúa de forma continua durante toda la maniobra. La velocidad está limitada a 5 km/h y el entorno se monitoriza constantemente, con detención automática ante cualquier obstáculo. A ello se suman funciones como la interrupción ante pérdida de señal o la verificación previa del estado del vehículo.

Desde aparcamientos subterráneos hasta espacios abiertos con geometrías irregulares, este proceso de validación permite asegurar un funcionamiento consistente más allá de entornos controlados, consolidando su enfoque como una tecnología diseñada para adaptarse a la complejidad real del día a día.

Hacia el aparcamiento autónomo total: Valet Parking Driver

El siguiente paso en la hoja de ruta tecnológica de Omoda & Jaecoo es el VPD (Valet Parking Driver), un sistema de aparcamiento autónomo que permite al vehículo operar sin intervención del conductor en aparcamientos cerrados al tráfico.

El sistema VPD introduce dos funciones clave que redefinen la experiencia de aparcamiento. Por un lado, permite que el vehículo acuda de forma autónoma hasta la ubicación del usuario, y por otro, el coche es capaz de buscar una plaza libre y estacionarse por sí mismo.

Tras su validación en China, el sistema entra ahora en sus últimas fases de desarrollo para marcar el inicio de una nueva era en la que el vehículo amplía las capacidades del conductor y reduce la ansiedad asociada al aparcamiento.