Hyundai y Kia presentan una tecnología propia de hospital para eliminar los gérmenes del coche

La pandemia del coronavirus tuvo severas consecuencias que han permanecido en la mentalidad de la sociedad. Una de las más evidentes es tener más cuidado con los gérmenes y el contagio. Las marcas surcoreanas Hyundai y Kia responden a estas nuevas necesidades de los clientes con una tecnología de luz ultravioleta más propia de los hospitales pero que aplicará en el habitáculo de sus vehículos.

El sistema se llama Plasma Care UCV y consiste en la emisión de una luz ultravioleta como en los entornos clínicos para matar gérmenes de forma constante. Ahora bien, quizá esté pensando que la exposición a este tipo de luz no es positiva ni para la piel ni para la vista. Cierto, pero en el caso de esta tecnología de Hyundai, la luz ultravioleta es distante. Es decir, no contacta directamente con los pasajeros, evitando riesgos.

Contra los malos olores

Este sistema de higienización ha sido desarrollado conjuntamente por las dos grandes marcas surcoreanas de automovilismo, Hyundai y Kia, que han dejado la competencia por un momento. La luz ultravioleta distante logra eliminar bacterias y virus gracias a atacar su ADN. Así, no solo evita contagios sino también otros problemas muy incómodos en el interior del coche como pueden ser los malos olores.

Plasma Care | Kia

Surge la duda obvia sobre el consumo de energía que supone esta luz ultravioleta. Resulta que esta tecnología utiliza entre los 200 y los 230 nanómetros, es decir, muy poca energía, por lo que no aumenta el gasto de batería prácticamente nada. Esto también permite que cuando se produzcan vibraciones por el mal estado de la carretera o variaciones de temperatura, el sistema continúe activo.

Habrá que esperar

Aún no está prevista la instalación de este sistema a coches de producción porque primero debe ser homologado y pasar severas revisiones. No obstante, en los tests realizados por las propias marcas los resultados han sido muy positivos. Es capaz de eliminar hasta el 96,8% de los virus en solo 30 minutos y el 100% de las bacterias que causan neumonía en solo un minuto. Por lo tanto, el habitáculo del vehículo será mucho más seguro para la salud de los pasajeros.

No es extraño que este tipo de tecnología surja en un país como Corea del Sur (también podría esperarse de fabricantes japoneses), donde la población es especialmente escrupulosa. Este sistema responde al pensar en la seguridad de los pasajeros más allá de las colisiones, los vuelcos, los estallidos de los neumáticos. Los coches son cada vez transportes más completos.