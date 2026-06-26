El primer Twingo la popularizó y el nuevo no la tiene: este SUV chino se encarga de mantener con vida esta función para la "pausa rápida"

La demanda ha respondido al llamado. Leapmotor puso en el mercado europeo el SUV compacto que le faltaba y, de inmediato, pasó a ser el modelo más popular de la marca. Y si bien cuenta con versión híbrida, está demostrando rendir su modelo totalmente eléctrico: con más de 150 entregas en lo que va del mes, el Leapmotor B10 le hace honor a su nombre y aparece entre los 10 vehículos EV más vendidos del mes en España.

Más allá de sus especificaciones técnicas, este C-SUV te invita a su habitáculo desde el mismo acceso, que se ejecuta mediante tiradores de puertas ocultos y al ras. Te invita, claro, si decides soltarle la mano a la apertura tradicional para familiarizarte con su mecanismo retráctil de palanca, que, al menos, evita los eventuales contratiempos de los que salen por accionamiento eléctrico.

Leapmotor B10 | Leapmotor

Una vez en la cabina, busca tu convencimiento por el camino de su sofisticado interior, que no se limita a su esquema digital cuyo eje es la pantalla central flotante. El B10 se hace fuerte en materia de comodidades, que obtiene por dos caminos clave. En tiempos de techos panorámicos e iluminación natural, el suyo cubre una notable área y una cortinilla eléctrica compensa para los momentos en que necesitamos privacidad o bien más oscuridad que luz. La segunda vía se manifiesta en los asientos delanteros y sus capacidades.

El interior cama, aún con vida en el Leapmotor B10

Renault decidió despertar el espíritu del primer Twingo con su nuevo eléctrico, pero también decidió que la configuración de asientos en 180 grados continuara siendo un atributo exclusivo de aquella primera generación. Pues, puedes adoptar como una alternativa a este modelo chino si habías considerado al Twingo E-Tech pensando que traería la clásica función antes de darte cuenta de su ausencia.

Leapmotor B10 | Leapmotor

El SUV compacto de Leapmotor, al igual que otro utilitario chino, le rinde tributo al modo cama al que alguna vez los usuarios del primer Twingo supieron sacar provecho. “Un espacio de relajación. Ideal para una pausa rápida, un momento de calma o simplemente para estirarte y descansar donde estés”, define la marca asiática. Damos por entendido su mensaje subliminal cuando habla de “pausa rápida” y asumimos que han estudiado la historia. Difícilmente se haya expresado tanto amor en el interior de otros coches como lo que ha vivido el utilitario francés, un ideal para la intimidad.

Sujeto a financiación e incluyendo descuentos por Plan Auto+, el Leapmotor B10 eléctrico queda en unos 22.500 euros que lo convierten en una amenaza para referentes del segmento, como el Toyota C-HR+, el Skoda Elroq y el Kia EV3. Este último, casi tan barato como el SUV chino en cuestión.