El claxon no está para saludar, protestar o meter prisa: la ley dice cuándo puedes usarlo.
Uso del claxon en España: cuándo está permitido y cuándo puede ser multa
Tocar el claxon no siempre está permitido, y usarlo mal puede acabar en multa.
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Según el artículo 110 del Reglamento General de Circulación, este dispositivo solo se permite ante riesgos excepcionales. Esto significa que puedes usarlo estrictamente en tres situaciones: Para evitar un accidente inminente, para avisar de un adelantamiento fuera de poblado o ante una urgencia médica grave.
Olvídate de usarlo para recriminar maniobras, protestar en retenciones o despedirte de alguien, ya que son considerados usos puramente emocionales. Tocar el claxon de forma inmotivada o exagerada se castiga con una multa de 80 euros sin pérdida de puntos. Además, si instalas un dispositivo estridente no homologado, la sanción sube a doscientos euros.
Abre bien los ojos ante la señal R-310, que prohíbe los pitidos cerca de hospitales y colegios. Recuerda que es un elemento de seguridad obligatorio. ¡Pita solo cuando el silencio sea más peligroso que el ruido! Al final, conducir con calma y respetar el descanso ajeno evita sanciones innecesarias.
Mantener tu vehículo revisado te garantizará que este elemento obligatorio funcione perfectamente cuando de verdad exista un peligro real en la carretera.
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