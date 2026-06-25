Uso del claxon en España: cuándo está permitido y cuándo puede ser multa

Según el artículo 110 del Reglamento General de Circulación, este dispositivo solo se permite ante riesgos excepcionales. Esto significa que puedes usarlo estrictamente en tres situaciones: Para evitar un accidente inminente, para avisar de un adelantamiento fuera de poblado o ante una urgencia médica grave.

Olvídate de usarlo para recriminar maniobras, protestar en retenciones o despedirte de alguien, ya que son considerados usos puramente emocionales. Tocar el claxon de forma inmotivada o exagerada se castiga con una multa de 80 euros sin pérdida de puntos. Además, si instalas un dispositivo estridente no homologado, la sanción sube a doscientos euros.

Abre bien los ojos ante la señal R-310, que prohíbe los pitidos cerca de hospitales y colegios. Recuerda que es un elemento de seguridad obligatorio. ¡Pita solo cuando el silencio sea más peligroso que el ruido! Al final, conducir con calma y respetar el descanso ajeno evita sanciones innecesarias.

Mantener tu vehículo revisado te garantizará que este elemento obligatorio funcione perfectamente cuando de verdad exista un peligro real en la carretera.