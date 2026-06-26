Multas de hasta 1.000 euros para peatones: estas son las infracciones que persigue la Policía

Todos los conductores sabemos las consecuencias que tiene circular con el móvil en la mano, saltarnos un STOP o un semáforo en rojo. En estos casos, 200€ de multa y la retirada de entre 4 y 6 puntos del carnet de conducir. ¿Y si las infracciones las cometemos como peatones?

Por ejemplo, si cruzamos por mitad de una calle habiendo un paso de peatones a unos metros, lo hacemos sin levantar la cabeza del móvil o invadimos un carril bici sin causa justificada. Todos lo hemos hecho alguna vez, pero ojo con repetirlo a partir de ahora, porque la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Policía han puesto el foco en los peatones con sanciones de hasta 1.000 euros para los que no cumplan las normas.

¿La razón? Los peatones también son usuarios de la vía pública y tienen obligaciones. De hecho, la Policía Local de Madrid puso en marcha una campaña hace unas semanas (siguiendo las recomendaciones de la DGT) para empezar a castigar estas infracciones e insisten en que muchos de los atropellos que se producen son consecuencia de un comportamiento imprudente por parte de los propios peatones.

Paso de peatones | iStock

Estas son las normas que la Policía ya ha empezado a vigilar

Asociamos la seguridad vial al comportamiento de los conductores, los motoristas, usuarios de patinetes, bicicletas y otros vehículos que circulan por la vía pública. Pero todos ellos comparten espacio con los peatones, que precisamente son uno de los grupos más vulnerables en caso de accidente.

Por esta razón, también tienen que cumplir una serie de obligaciones: respetar los semáforos, utilizar los pasos habilitados para cruzar, circular correctamente por carreteras fuera de poblado… Estas normas no son ninguna novedad, pero la DGT insiste ahora en multar a los peatones que no las cumplan.

Tráfico pretende reducir las situaciones de riesgo que hemos normalizado, como cruzar en rojo si no vienen coches, atravesar un paso de peatones mirando el móvil, invadir la calzada, un carril bici o reservado para cualquier otro tipo de vehículo.

La DGT alerta a los peatones del uso de auriculares: ¿pueden multar por cruzar? | Centímetros Cúbicos

Las multas más frecuentes para peatones: entre 80 y 200 euros

Quizá estas multas te sorprenden porque sancionan conductas que todos hemos hecho alguna vez, siendo conscientes de la infracción o simplemente por costumbre. Estas son algunas de las multas más habituales que ahora persigue la DGT y la Policía:

Cruzar por mitad de la carretera si hay un paso de peatones cerca o hacerlo sin comprobar que es seguro hacerlo: hasta 80 euros.

Cruzar distraído con el móvil, tener un comportamiento peligroso o poner en riesgo al resto: hasta 80 euros.

Atravesar la calzada despacio sin causa justificada y entorpecer la circulación: hasta 80 euros.

Caminar por carriles bici o espacios reservados para otros vehículos: hasta 80 euros.

Circular por autovías o autopistas (está prohibido para peatones): hasta 80 euros.

Caminar por el lado incorrecto de la carretera en vías fuera de poblado: entre 80 y 100 euros.

No utilizar elementos reflectantes cuando son obligatorios en vías interurbanas y con poca visibilidad: hasta 100 euros.

Cruzar cuando el semáforo para los peatones está en rojo: 200 euros.

Sobre el uso del móvil, la ley no contempla una sanción concreta (salvo cruzar distraído), pero la DGT sí que abre la puerta a sancionar al peatón si utilizar el móvil provoca una situación peligrosa.

La sanción de hasta 1.000 euros y que casi nadie conoce

Hay un comportamiento especialmente grave que está castigado con multas de hasta 1.000 euros, y casi nadie es consciente de ello. La ley contempla que los agentes puedan someter a los peatones a un control de alcohol o de drogas cuando estén implicados en un accidente o cometan una infracción especialmente grave.

La negativa a someterse a ese control es lo que está castigado con multas de hasta 1.000 euros. Es una cuantía alta que asociamos sobre todo a infracciones graves al volante, pero un agente puede ponerle esta multa también a un peatón.