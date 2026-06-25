Lo que dicen los mecánicos de mezclar gasolina 95 y 98

¿Estás tirando el dinero cada vez que echas gasolina de 98 octanos en tu coche? El conocido mecánico Juan José Ebenezer ha revelado en TikTok lo que ocurre verdaderamente al mezclar combustibles.

En condiciones normales y aquí en España, combinar gasolina de 95 y 98 no dañará tu motor. La clave de todo está en el octanaje, que mide la capacidad del carburante para resistir la detonación anticipada.

La de 95 funciona perfectamente en la mayoría de vehículos, mientras que la de 98 se reserva para motores de alto rendimiento con alta compresión. Si tu coche es estándar y no necesita un octanaje superior, mezclar ambos tipos no provocará averías, pero será un gasto inútil porque el motor no aprovechará esa energía extra.

Ten cuidado si viajas a otros mercados o si tu coche exige carburante superior, ya que rebajar el octanaje causará fallos de encendido. ¡Revisa siempre el manual del fabricante! Seguir los consejos de los expertos te ayudará a mantener tu vehículo en perfecto estado y a evitar gastos innecesarios en la gasolinera.