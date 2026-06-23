La nueva amenaza de la Volkswagen ID.Buzz: la furgoneta eléctrica de Kia le abre las puertas a una inusual tercera fila de asientos

A la furgoneta eléctrica de Volkswagen le acaba de salir un nuevo rival. A decir verdad, uno ya conocido, pero que acaba de anunciar su versión de tres filas de asientos. La Kia PV5 Passenger de siete plazas se incorpora a la gama para competir con la ID.Buzz de distancia entre ejes extendida, para ser una amenaza no solo por su configuración de espacio interior, sino por lanzarse sobre la base de un modelo con pergaminos: el PV5 ha sido destacado en 2026 con distinciones como la del "Coche familiar del año", otorgado por la revista británica Top Gear.

Ya en la composición marca una diferencia fundamental con el LWB alemán. En esta nueva versión surcoreana, no se trata de agregar una tercera fila, sino de transformar el habitáculo, porque uno de los asientos de la fila media que caracteriza a PV5 básico pasa a la fila trasera, generando así una disposición 2-2-3. Un movimiento interesante en cuanto al acceso al interior, ya que se despeja la zona central y se optimiza el ingreso.

Kia PV5 | Kia

En el universo de las van eléctricas, tan importantes como la configuración para los ocupantes es la disputa en los apartados de la eficiencia y el espacio para la carga detrás. Una de cal y una de arena para el Kia. Al homologar más de 390 km de autonomía combinada sale perdiendo no solo frente al ID.Buzz LWB, que promete hasta 480 km, sino también frente a la versión e-Motion de batalla corta con paquete de siete plazas y 443 km que también ofrece Volkswagen.

Kia PV5 7 plazas vs: Volkswagen ID.Buzz LWB: batalla en varios frentes

Al limitarse a las medidas estándar propias de la versión de cinco plazas –largo de 4,71 metros y distancia entre ejes de 2,98–, este ID.Buzz de siete plazas resigna toda capacidad de carga debido al uso del espacio por los dos asientos desmontables. El LWB agrega 25 centímetros y, con 306 litros con las tres filas en posición, genera al menos un volumen algo más decente. Esta nueva PV5 de siete plazas se presenta superadora: al abrir el portón, te recibe un espacio con 318 litros mínimos de volumen.

Kia PV5 | Kia

Si de batallas hablamos, la del valor de mercado le representa al Kia el punto a favor definitivo. A la espera del precio para esta nueva variante de tres filas, hay unos 20.000 euros de diferencia entre la furgoneta asiática y la alemana. En la red de concesionarios de Kia el PV5 Passenger para siete ocupantes ya puede encargarse y su producción iniciará a mediados de julio. Será el modelo 2027 el que lo estrenará en las calles. Cuando ese momento llegue, un asepcto le envidiará al ID.Buzz con seguridad: su techo panorámico.