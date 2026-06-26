Circular en patinete ya nunca será igual: El Gobierno introduce normas muy restrictivas

Aunque hablemos mucho de los coches eléctricos, la verdadera revolución de la movilidad en los últimos años son los patinetes motorizados. Se han convertido en una plaga, tanto porque mucha gente se ha comprado el suyo propio como por los de alquiler que pueblan las calles de las grandes ciudades. Es un transporte muy flexible por tamaño, ligereza y porque la legislación era muy laxa. No obstante, el Gobierno acaba de endurecer las normas que rigen los patinetes eléctricos.

El Ejecutivo tiene razones suficientes para poner mano dura. Según datos de la Fundación Mapfre y Cesvimap en el informe Análisis de la Siniestralidad de Vehículos de Movilidad Personal, en 2025 hubo 549 siniestros en España con patinetes eléctricos. Esta cifra suponer un aumento del 38,6% respecto al año anterior. También se incrementó el número de incendios y explosiones de los motores eléctricos de los patinetes.

Hombre en patinete eléctrico | iStock

19 fallecidos

No obstante, la subida más preocupante es la de fallecidos por culpa de accidentes con patinete. Sumaron 19, dos de ellos peatones arrollados y un motorista. El 64,7% de los siniestros fueron colisiones contra otros vehículos, mientras que el 19,1% han sido caídas y el 10,9% fueron atropellos a peatones. En definitiva, los patinetes eléctricos se han convertido en un peligro más.

Con el objetivo de proteger a quienes circulan con este medio de transporte, y a quienes se cruzan con ellos, el Gobierno ha impuesto nuevas limitaciones que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2026. Será obligado usar casco y, además, vestuario reflector para ser más visible a otros conductores. Digamos que la legislación del patinete se acerca más a la exigida cuando se va en moto.

Patinetes en estación de Atocha | Agencia

Una edad límite

Aunque la norma más llamativa es la edad mínima fijada para conducir un patinete eléctrico. Será de 15 años. Se ha escogido porque las cifras de siniestros demuestran que los menores protagonizan numerosos accidentes. Son más vulnerables, no tienen tanta noción de la responsabilidad que supone conducir un medio de transporte y, además, no son tan habilidosos “al volante” por falta de experiencia.

A partir del 1 de octubre de 2027 (para dar margen para adaptar los vehículos) será obligada una nueva medida, el uso de luces fluorescentes cuando existan condiciones de baja visibilidad, como en medio de la niebla o en horario nocturno. Y la gran pregunta, ¿cuánto te podrá costar saltarte una de estas reglas? Pues ojo, las multas podrán llegar hasta los 200 euros.