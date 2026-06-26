Los motoristas cargan contra la nueva obligación sobre los guantes en carretera

El director del departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU), Juan Carlos Toribio, ha criticado el uso obligatorio de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas, una medida incluida en la modificación del Reglamento General de Circulación, que publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"El Ministerio de Interior y su DGT no tienen como fin último la reducción de las lesiones incompatibles con la vida, más bien se centra en una posible reducción de las bajas laborales o busca un incremento de las denuncias y por tanto, de las sanciones. Esta realidad es indiscutible", ha señalado Toribio en declaraciones a Europa Press.

Para los motoristas, la reducción de las víctimas mortales de motociclistas pasa, entre otras cosas, "por el compromiso de aquellos que tienen el deber de vigilar que el titular de carreteras y calles cumpla con la ley y la necesaria protección de todos los guardarraíles con sistemas de protección para motociclistas".

Respecto al tipo de guantes de protección, el experto ha explicado que el mercado, tal y como se ha denunciado ante la DGT y autoridades de consumo y sanidad en varias ocasiones, "sigue ofreciendo guantes no certificados por la EN-13594": "Sigue existiendo una oferta ilegal y engañosa hacia los usuarios de motocicletas".

Sobre el uso de calzado cerrado en todo tipo de vías, ha avisado de que "se debe definir el concepto". No obstante, ha advertido de que la certificación para calzado de motociclistas es la EN-13634.

En referencia a la circulación de motocicletas por el arcén derecho, ha destacado que es una vieja demanda que desde IMU se ha solicitado como reforma en sucesivas ocasiones.

La nueva normativa establece que los cascos de protección de los usuarios de ciclomotores tendrán que estar obligatoriamente homologados y no simplemente certificados.

"Llevamos años solicitando esta reforma. A primeros de los años 90 se introdujo la certificación UNE 26428-91 para facilitar la costumbre de uso y uso del casco en los usuarios de ciclomotores. La norma era tan imprudente que llegaba a descalificar los cascos homologados por el R22 mucho más exigente en lo relativo a las pruebas que debía superar el casco para garantizar, en mejor medida, la seguridad de los motociclistas. Desde el año 2015 venimos insistiendo institucionalmente y así requiriendo la necesidad de la desaparición de los cascos certificados, 11 años después se ha logrado", ha recordado.

El especialista en seguridad vial ha reclamado al Ejecutivo "trabajar en la mejora del estado y conservación de carreteras y calles, respetando desde las administraciones públicas la ley y el estado del arte en lo relativo a la normativa técnica", así como "proteger todos los guardarraíles".