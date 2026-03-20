Subida del combustible: ranking de los coches con motor de gasolina que menos consumen

Por mucho que los vehículos eléctricos estén en claro auge, los coches con motores de combustión siguen siendo la opción preferida (y más asequible) para miles de conductores.

Si una de las cosas que valoras a la hora de adquirir un coche que utilice gasolina es precisamente ahorrarte un buen dinero, también deberías tener en cuenta lo que consume cada modelo. Por eso mismo, aquí tienes un top de los coches con este tipo de motorización que menos consumen del mercado actual.

Opel Mokka

Este SUV del segmento B puede que no sea el más espacioso del mundo pero en su versión híbrida de gasolina de 145 CV, se pueden conseguir unos consumos más que sensatos de unos 4,8 l a los 100 km y un precio de partida de 25.649 euros.

Opel Mokka | Opel

Alfa Romeo Junior

Este SUV del mismo segmento que el Mokka, cuenta con unas líneas muy atractivas y en su versión híbrida de gasolina de 145 CV se pueden llegar a conseguir un consumo combinado de 4,8 l a los 100 km, con un precio de partida de 27.940 euros.

Alfa Romeo Junior | Alfa Romeo

Fiat 600

El hermano mayor del famoso 500, tampoco se queda atrás a nivel de eficiencia. La versión híbrida de gasolina de 110 CV, presenta unos consumos de 4,8 l a los 100 km y un precio de partida de 21.986 euros.

Fiat 600 | Fiat

Citroen C4

Un C3 no te convence, pero un Citroën C4 es más atractivo. Es un SUV cupé y aún invirtiendo tu presupuesto en el mejor y más completo acabado sigue siendo un modelo accesible. Tiene un consumo de 4,8 l a los 100 km en su versión híbrida de gasolina de 110 CV, con un precio de partida de 22.299 euros.

Te gustarán o no, pero los nuevos Citroën C4 y C4 X son inconfundibles y vienen con novedades | Citroën

Peugeot 208

El Peugeot 208 es un coche ágil de conducir, perfecto para el día a día en la ciudad y que, en función de la versión que se escoja, puede responder bien en la carretera a la hora de viajar. Con unos consumos de 4,7 l a los 100 km, en su versión híbrida de 110 CV y un precio de partida de 17.470 euros.

Peugeot 208 Hybrid | Peugeot

Opel Corsa

Para a empezar con las posiciones de podio tenemos de nuevo a un Opel, esta vez el modelo más económico, el Corsa. La versión híbrida de 110 CV presenta unos consumos de 4,5 l a los 100 km y un precio de partida de 17.450 euros.

Opel Corsa | Opel

Lancia Ypsilon

La mítica firma italiana que fue uno de los mayores exponentes del lujo italiano fuese cual fuese el segmento en el que militaba. Ahora este Ypsilon con motor híbrido de 110 CV tiene unos consumos mínimos de 4,5 l a los 100 km, y parte de 23.019 euros.

Lancia Ypsilon | motor.atresmedia.com

Suzuki Swift

Y en el puesto número 1 tenemos al pequeño Suzuki Swift, que pese a sus modestas prestaciones con un motor de 82 CV, su tecnología híbrida le permite conseguir unos consumos ridículos de 4,4 l a los 100 km, y parte de los 19.250 euros.