El urbano italiano más glamuroso llega en versión híbrida fabricada directamente en su ciudad natal por menos de 19.000 €

¡Qué me van a hablar de amor! Toda una exclamación que bien podría salir de la boca de un cliente de Fiat de tradición con experiencia y admiración por el 500, el pequeño que nunca se nos fue, que siempre estuvo y más ahora que nunca, cuando, como quien no quiere la cosa, se vuelve inspiración de los fabricantes que tienden cada vez más a diseñar urbanitos que parecen copiar su concepto, sobre todo los de arquitectura eléctrica.

Nadie puede decir que la actual generación del Fiat 500 es esclava del contexto dado. Su rostro moderno responde con coherencia a la herencia del pasado. Sus líneas de hoy son fieles interpretaciones de las del modelo clásico. Pero la herencia no es solo estética, sino también estratégica. De la misma manera en que el viejo 500 acostumbró a su nicho, el Fiat 500 actual se lo ha propuesto a partir del modelo 2026.

Fiat 500 2026 Torino | Fiat

Que no mueran las ediciones especiales, una bandera que este emblema del segmento A vuelve a levantar. ¿Necesitas otra muestra de gratitud para con los orígenes? Pues, los italianos también levantan la que lleva grabada la siguiente declaración de principios: Que no se caigan en ruinas los edificios donde todo comenzó. El responsable es el nuevo Fiat 500 Hybrid Torino, por el que los compradores deberán esperar un poco más de lo pautado.

Nuevo Fiat 500 Hybrid Torino 2026: el origen

Adelante, esta versión se equipa con un motor de tres cilindros 1.0 conectado a una arquitectura microhíbrida y a una caja manual de seis velocidades. No, nada de automático, pero lo cierto es que contar con los cambios que más nos gustan no alcanza cuando solo recibimos 65 caballos de potencia, poco en comparación con otros urbanos de Fiat como el Panda, que además emite menos gases.

Fiat 500 2026 Torino | Fiat

De manera tal que su faceta más interesante no reside en lo que se siente al volante y al acelerar, sino en lo que se puede ver y tocar. Puertas adentro, a los propietarios les espera un tapizado de asientos en tela exclusivo para esta edición, mientras que por fuera tendrán a disposición un total de cinco colores opcionales, además de los dos estándar, que, por cierto, no están nada mal: el "Ocean Green" y el "Yellow Gold". El toque de distinción corre por cuenta de los emblemas que indican que el edificio aún no es ruina.

Sobre los marcos inferiores de las ventanas traseras, este Hybrid Torino luce una sutil silueta de la Mole Antonelliana, símbolo de Turín. Esto funciona como guiño al regreso de la producción del Fiat 500, cuya edición Torino se presentará en sociedad en el Salón de Turín entre el 26 y el 28 de septiembre y llegará a los clientes en febrero del año que viene a cambio de 18.950 euros, a la fábrica de Mirafiori. Mejor lugar para estrenar su renovado glamour, imposible.