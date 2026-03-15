Hablamos del nuevo LBX, que se ha acercado a las 6.000 unidades vendidas en todo este tiempo, lo que ha impulsado el éxito de Lexus en nuestro mercado. Y ahora, este modelo estrella se renueva con más carácter que nunca, sobre todo en esta versión que hemos conducido, denominada Cool.

En su exterior lo más llamativo es su parrilla frontal en doble punta de flecha, los ya característicos faros de Lexus y un capó bajo, así como los finos faros unidos en la trasera. En el caso de la versión Cool, sobresalen también sus múltiples detalles en color negro, presentes en el paragolpes delantero y trasero o en los perfiles de las ventanillas y en los bajos. También su carrocería bitono, porque el LBX Cool ofrece el techo pintado en negro brillante.

Lexus LBX | CC

Dentro, la vista se va a su tapicería de cuero con pespuntes en dorado, a un cuadro de instrumentos Lexus Digital Cockpit de 12,3 pulgadas, un cargador por inducción para el teléfono móvil o su sistema multimedia, con pantalla de 9,8 pulgadas con conectividad.

Con espacio para cinco pasajeros, de sobra para cuatro, y que se acerca a los 400 litros de maletero, este SUV compacto también te acompañará en escapadas y vacaciones. Y es que nunca un compacto de 4,19 metros de largo ha parecido tan espacioso y capaz.

El Lexus más pequeño jamás fabricado es el compañero urbanita ideal. No hay ni un solo callejón, aparcamiento o parking subterráneo que se le resista. Por no hablar del tráfico. En el que se desenvuelve de maravilla, con un consumo muy contenido que apenas supera los 4,6 litros cada 100 km.

Prueba Lexus LBX | CC

Todo esto se apoya en su motor, un sistema híbrido autorrecargable de 136 CV de potencia, por lo que puedes moverte en modo totalmente eléctrico hasta un 50% del tiempo. Te quedas con la etiqueta ECO, pero todavía con suficientes ventajas para la ciudad.

Se aventura hasta en carreteras sinuosas gracias a su manejabilidad fiable y a su aceleración lineal, pero con gran capacidad de respuesta. Y no te preocupes por vibraciones ni ruido, porque no existen. El LBX tiene una calidad de rodadura y una estabilidad notables.