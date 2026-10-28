Subaru, la reina de la fiabilidad, apuesta al 100% por los motores eléctricos y se olvida de la combustión

Hay fabricantes que han construido su reputación alrededor de una tecnología concreta. Y pocos ejemplos son tan claros como Subaru, una marca japonesa que lleva décadas defendiendo sus motores bóxer, la tracción integral y una fiabilidad prácticamente legendaria. Sin embargo, está a punto de dar un giro radical: abandonará los motores de combustión en Europa antes de que termine 2027 para vender exclusivamente coches eléctricos a partir de 2028.

La noticia resulta especialmente llamativa porque hablamos de una marca que llegó a liderar la clasificación de fiabilidad de Consumer Reports en 2025. De hecho, Subaru fue reconocida como la marca más fiable del mundo, por delante de Toyota y Lexus. En la clasificación de fiabilidad publicada para 2026 sigue ocupando la segunda posición.

Subaru Uncharted | Subaru

El fin de una de las mecánicas más especiales del automóvil

Durante casi seis décadas, el motor bóxer ha sido una de las grandes señas de identidad de Subaru. Sus cilindros opuestos horizontalmente permiten mantener un centro de gravedad bajo, una característica que, combinada con su conocida tracción integral Symmetrical AWD, ha definido el comportamiento de sus coches.

Pero esa etapa tiene fecha de caducidad en Europa. Según la información confirmada por Subaru Alemania al medio Auto Motor und Sport, el primer modelo en desaparecer será el Outback de combustión, a finales de 2026. Durante 2027 seguirán sus pasos los Impreza, Crosstrek y Forester, que actualmente utilizan motores bóxer de 2,0 litros con tecnología híbrida ligera.

Y aquí llega lo verdaderamente interesante: Subaru no renuncia a estos motores porque hayan dejado de funcionar bien, sino porque mantenerlos resulta cada vez más complicado económicamente.

Subaru Crosstrek | Subaru

Europa obliga a Subaru a tomar una decisión que otras marcas todavía retrasan

Las normativas europeas sobre emisiones, homologación, seguridad y sistemas de asistencia a la conducción exigen inversiones importantes. Adaptar motores y plataformas a esos requisitos tiene un coste que resulta mucho más sencillo de asumir para un fabricante que vende millones de coches que para una marca minoritaria como Subaru.

La situación contrasta con la estrategia de su principal socio tecnológico. Toyota continúa apostando con fuerza por los híbridos y pretende incrementar su producción durante los próximos años.

Subaru, en cambio, ha optado por simplificar radicalmente su catálogo europeo. Eso no significa que abandone la combustión en todo el mundo. En Estados Unidos seguirá comercializando modelos híbridos como el Forester y el Crosstrek, equipados con motores bóxer de 2,5 litros.

Subaru Crosstrek | Subaru

Tres eléctricos para sustituir toda una gama de gasolina

Desde 2028, la oferta europea de Subaru estará formada, según los planes conocidos, por tres modelos completamente eléctricos: Solterra, Uncharted y E-Outback. Todos han sido desarrollados conjuntamente con Toyota y comparten buena parte de su tecnología con los Toyota bZ4X, C-HR+ y bZ4X Touring, respectivamente.

El Subaru Solterra fue el encargado de estrenar esta nueva etapa. Su evolución ofrece hasta 338 CV y supera los 500 kilómetros de autonomía anunciada. El Uncharted amplía la oferta con versiones de tracción delantera e integral y hasta 585 kilómetros de autonomía prevista.

Por último, el E-Outback recupera uno de los nombres más importantes de la marca, ahora con 375 CV eléctricos, tracción integral y una altura libre al suelo de 210 milímetros.

Subaru Trailseeker | Subaru

Subaru cambia sus motores, pero no quiere perder su identidad

La gran incógnita es si Subaru conseguirá trasladar su reputación de fiabilidad a una generación de vehículos eléctricos mucho más dependiente de Toyota. La colaboración permite reducir los costes de desarrollo, pero también supone renunciar a parte de la singularidad mecánica que históricamente diferenciaba sus coches.

Por ahora, la marca tampoco descarta recuperar algún híbrido completo en Europa más adelante, aunque no existe ningún lanzamiento confirmado.

Lo que sí parece claro es que Subaru se adelantará varios años al horizonte europeo de 2035. Una decisión que demuestra que, para algunos fabricantes pequeños, la transición eléctrica no es solamente una cuestión medioambiental, sino también de supervivencia comercial.