EBRO s400 Plus: nuevo híbrido de 224 CV desde 22.990 euros

EBRO amplía la gama de su SUV compacto s400 con una nueva versión Plus que estrena un sistema híbrido de 224 CV, desarrollado por el Grupo Chery, y un consumo medio homologado de 5,3 litros cada 100 kilómetros.

El modelo, que ya se puede reservar en los concesionarios de la marca desde 22.990 euros, también incorpora cambios en el diseño exterior, más equipamiento de confort y nuevas opciones de personalización.

La principal novedad está bajo el capó. El s400 Plus combina un motor de gasolina 1.5 TGDI de quinta generación, con 143 CV, con dos motores eléctricos, una transmisión híbrida DHT y una batería de 1,83 kWh.

El conjunto desarrolla 224 CV de potencia combinada y 295 Nm de par, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanzar los 175 km/h.

La mecánica permite circular en modo eléctrico a baja velocidad y alternar entre diferentes estrategias de funcionamiento, desde la propulsión eléctrica hasta la combinación de los motores de combustión y eléctricos.

La batería emplea tecnología níquel-manganeso-cobalto (NMC), mientras que el sistema dispone de modos Eco y Sport. También puede remolcar hasta 750 kilos.

En el apartado estético, el nuevo s400 Plus estrena una parrilla con elementos verticales y logotipo integrado, además de un nuevo diseño de las luces diurnas.

Las llantas de aleación de 18 pulgadas, las barras de techo y los elementos exteriores en negro completan los cambios. En la zaga, los pilotos LED 3D se extienden de lado a lado y el difusor prescinde de salidas de escape visibles.

La gama de colores incorpora el acabado metalizado Tech Grey, que se suma a las opciones blanca y negra. Como promoción de lanzamiento, las unidades reservadas durante noviembre podrán incorporar este nuevo color sin coste adicional, un extra valorado en 500 euros.

El habitáculo mantiene la configuración digital con dos pantallas de 12,3 pulgadas para la instrumentación y el sistema multimedia. Entre las novedades figuran el techo negro, el volante y el parabrisas calefactados, así como los asientos delanteros calefactados, tapizados en EcoSkin y con reposacabezas integrados.

El asiento del conductor añade regulación eléctrica. La conectividad incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, reconocimiento de voz mediante lenguaje natural y un cargador inalámbrico de 50 W para teléfonos móviles.

EBRO también introduce perfiles personalizados que permiten configurar el modo de conducción, la recuperación de energía y los asistentes a la conducción que se desean mantener activos. Un botón de acceso rápido permite activar estos ajustes.

En las plazas traseras, el suelo plano y las puertas con una apertura superior a 80 grados buscan facilitar el acceso, mientras que se incorporan luces de lectura en el techo.

Con 4,32 metros de longitud, 1,83 metros de anchura y 1,65 metros de altura, el s400 Plus mantiene unas dimensiones pensadas para moverse por ciudad sin renunciar al espacio interior.

El maletero ofrece 310 litros hasta la bandeja y 430 litros hasta el techo, además de nuevas argollas para sujetar la carga y un doble fondo de mayor capacidad.

En materia de seguridad, el SUV cuenta con siete airbags y 24 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia y la monitorización del conductor.

La plataforma está optimizada para vehículos electrificados y emplea más de un 60% de aceros de alta y ultra alta resistencia.

El nuevo EBRO s400 Plus se fabrica en EBRO Factory, en Barcelona. La garantía es de siete años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 160.000 kilómetros para el sistema híbrido.