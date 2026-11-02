El todoterreno chino de la BYD premium con 544 CV ya tiene precio en España: los 10.130 euros que separan sus dos versiones pueden marcar la diferencia

Durante décadas, los conductores que buscaban un todoterreno auténtico han tenido varias referencias bastante claras: Toyota Land Cruiser, Land Rover Defender o Mercedes Clase G. Automóviles diseñados para soportar condiciones exigentes, capaces de enfrentarse a terrenos complicados y con una reputación construida durante generaciones.

Pero los fabricantes chinos también quieren entrar en este mercado. Y no lo están haciendo precisamente con productos modestos. El Denza Bao 5, desarrollado por la marca premium del grupo BYD, ya está a la venta en España con 544 CV, una sofisticada mecánica híbrida enchufable y precios desde 76.290 euros.

Lo interesante es que sus dos versiones están separadas por más de 10.000 euros. Una diferencia que tiene bastante sentido analizar antes de decidir cuál comprar, especialmente si el objetivo es utilizarlo realmente fuera del asfalto.

Denza BAO 5 | Europa Press

Un todoterreno híbrido con tres bloqueos de diferencial

El Denza Bao 5 no es simplemente un SUV de aspecto robusto. Utiliza un chasis de largueros y travesaños, una solución tradicional en vehículos todoterreno, combinada con una plataforma híbrida desarrollada específicamente para la conducción fuera de carretera.

Su arquitectura DMO, de Dual Mode Off-road, combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros con dos motores eléctricos, uno situado en cada eje.

El conjunto entrega 544 CV y 760 Nm de par máximo. Con estas cifras, la versión Elegance acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos, mientras que la Ultimate necesita 5 segundos.

Pero lo importante no es su aceleración. Dispone de tres bloqueos electrónicos de diferencial, suspensión independiente en ambos ejes y diferentes programas de conducción adaptados a terrenos como arena, nieve o montaña.

Ya explicamos sus principales características cuando Denza presentó el Bao 5 para el mercado europeo. Ahora conocemos también sus precios definitivos para España.

Denza Bao 5 | Denza

Qué ganas pagando 10.130 euros más por la versión Ultimate

El Bao 5 Elegance cuesta 76.290 euros, mientras que el Ultimate asciende a 86.420 euros. La diferencia exacta es de 10.130 euros.

Ambos comparten la misma potencia híbrida y una batería Blade de 31,8 kWh, pero el Ultimate incorpora algunas soluciones que pueden resultar especialmente útiles fuera del asfalto.

La más importante es la suspensión hidráulica inteligente DiSus-P, capaz de modificar la altura de la carrocería y alcanzar hasta 310 milímetros de distancia libre al suelo en su posición más elevada.

Esta característica puede facilitar la superación de determinados obstáculos y permite adaptar la suspensión a las condiciones de conducción. La versión Ultimate también añade estribos eléctricos, llantas de 20 pulgadas y un equipamiento interior más completo, con tapicería de cuero Nappa.

Por tanto, quien vaya a utilizar habitualmente el coche en terrenos complicados puede encontrar argumentos para pagar el sobreprecio. En cambio, para quien busque principalmente un vehículo amplio, cómodo y con una estética aventurera, el Elegance ya ofrece una dotación mecánica muy considerable.

Denza Bao 5 | Denza

Hasta 90 kilómetros eléctricos, pero cuidado con el consumo

La otra gran diferencia frente a muchos todoterrenos tradicionales está en su sistema híbrido enchufable.

El Denza Bao 5 anuncia hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica y 835 kilómetros de autonomía combinada, según las cifras homologadas comunicadas por la marca.

Eso permite realizar numerosos desplazamientos cotidianos utilizando electricidad, siempre que se recargue regularmente la batería. Para ello, admite hasta 11 kW en corriente alterna y 100 kW en carga rápida de corriente continua.

Sin embargo, quienes estén valorando comprarlo deberían prestar especial atención al consumo cuando la batería ya no dispone de suficiente energía para mantener una utilización predominantemente eléctrica. Su masa, cercana a las tres toneladas, puede influir considerablemente en el gasto de combustible durante los viajes largos.

Denza Bao 5 | Denza

También incorpora tecnología V2L, capaz de suministrar hasta 6 kW de potencia a aparatos eléctricos externos compatibles. Una característica interesante para actividades al aire libre o determinadas necesidades de trabajo.

Antes de decidirse, conviene comprobar también las condiciones de garantía, la red de talleres y la disponibilidad de recambios. Son factores importantes en cualquier automóvil, pero especialmente en un todoterreno de este precio.

El Bao 5 llega dispuesto a competir con vehículos de gran tradición, como el Toyota Land Cruiser y su planteamiento todoterreno. La tecnología y las prestaciones están sobre la mesa. Ahora deberá demostrar que también puede competir en durabilidad, fiabilidad y coste de utilización.