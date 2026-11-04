¿La IA como alternativa a la autoescuela para aprobar el examen teórico de conducir?

Sacarse el carnet de conducir en España es el objetivo de muchas personas, y para ello tienen que superar el examen teórico, que es una de las dos partes clave para obtener el permiso.

Hasta hace no demasiado tiempo, una de las formas tradicionales que se seguían para poder superar esta primera prueba era acudir a las clases teóricas proporcionadas por la autoescuela, leerse el manual y realizar test. Sin embargo, con la llegada de la IA, muchos de estos pasos mencionados podrían terminar siendo sustituidos por esta nueva herramienta.

¿La IA como alternativa real y fiable?

El tiempo es el bien más preciado que tiene el ser humano, y es normal que se busquen alternativas más rápidas para estar preparados cuanto antes. Resulta tentador pensar que herramientas como ChatGPT puedan sustituir a un profesor de autoescuela o al propio manual.

Ciertamente, es sumamente sencillo tener el siguiente pensamiento: "Un profesor particular infalible, personalizado y disponible las 24 horas del día para mí, ¡menuda ganga!", y lo cierto es que esto es un error bastante grave por diversos motivos.

En primer lugar, porque la inteligencia artificial generativa (IAG) es un sistema probabilístico, no determinístico. Se requiere conocer cómo funciona realmente y asumir sus imperfecciones (mayores o menores en función de su uso).

Cuanto más ambiguas sean las instrucciones que proporcionas y menos contexto relevante aportes, mayores serán las posibilidades de obtener una respuesta errónea.

El error está en pensar que todo el mundo sabe utilizar la IA, sin haberle dedicado un mínimo de tiempo en formarse, y que esta sirve para todo, obviando su naturaleza y las distintas herramientas que existen para los distintos casos de uso.

El profesor físico por delante de la IA

Considerar a ChatGPT una herramienta infalible y confiar ciegamente en sus respuestas refleja un desconocimiento importante sobre cómo funciona realmente la inteligencia artificial. Confiar el aprendizaje y la resolución de dudas a una IAG, en lugar de acudir a tu profesor de autoescuela, es algo sumamente negativo.

Imagina que tienes que dar en el centro de una diana con un arco inadecuado y que tu posición de partida es a 20 km de la misma; sería muy complicado dar con la flecha en el objetivo. Sin embargo, si el arco es óptimo y te acercas a 3 metros tendrás mayores probabilidades de éxito.

Así es como funciona la IAG: tienes que seleccionar la herramienta adecuada y construir un "prompt" de calidad y, de esta forma, aumentar las posibilidades de obtener la respuesta correcta. No obstante, debemos asumir que, aunque tengas un buen arco y estés mucho más cerca que al principio, cuando estabas a 20 km, no implica que estés completamente exento de fallar.

Después de esta analogía, es necesario concluir que las principales referencias fiables en este proceso de aprendizaje son los profesores, el manual de la autoescuela y los recursos oficiales de la DGT.

Es fundamental aprender correctamente las normas y la señalización, entre otras cuestiones, no solo para aprobar el examen, sino para garantizar tu seguridad y la del resto de conductores cuando estés en circulación.