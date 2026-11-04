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PRIMERA AUTORIZACIÓN

Luz verde para SAIC y sus MG para la instalación de su planta en Ferrol

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, celebra la noticia de la fábrica de coches china y califica el procedimiento como complejo.

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José Carlos Ramiro
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado como "una buena noticia" que el Gobierno central conceda la "primera autorización que hace falta" para que la planta de SAIC llegue "a buen puerto" en Ferrol.

En concreto, se refería al 'FDI' (Foreign Direct Invest) que ha autorizado la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, según ratifican fuentes de la Consellería de Economía e Industria. Esta autorización se concede a nombre de SAIC Motor HK Investment Limited para constituir una sociedad vehicular instrumental.

"Es una buena noticia. Es un procedimiento complejo. Una inversión muy importante extranjera, en la que tenemos que participar básicamente dos administraciones, Gobierno central y Xunta", ha destacado Rueda.

El presidente de la Xunta de Galicia Alfonso Rueda en la celebración del acto de recepción oficial
El presidente de la Xunta de Galicia Alfonso Rueda en la celebración del acto de recepción oficial | EP

Al respecto, ha repetido lo que "siempre" dice "cuando las cosas se hacen bien". "Creo que la colaboración con el Gobierno central en este sentido está siendo buena", ha resaltado.

Esta es una "primera autorización que hace falta para que todo esto se complemente" y, según Rueda, SAIC "responde subiendo su apuesta y diciendo que lo que pensaba hacer en más años lo va a hacer en menos". "Por tanto", ha aplaudido, "más producción, más puestos de trabajo, creación de más riqueza".

Igualmente, el titular del Ejecutivo gallego ha apuntado que "todavía se está en un proceso que no es sencillo, en el que se está trabajando todos los días". "Todas las administraciones implicadas, también el Puerto de Ferrol, Puertos del Estado", ha puntualizado.

"Espero que llegue a buen término. No fue fácil conseguir esa inversión, no es sencillo hacer toda la tramitación, pero las cosas por ahora van bien y espero, soy optimista, para que lleguen cuanto antes a buen puerto", ha concluido.

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