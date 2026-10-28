La ironía del chaleco reflectante: a los ADAS les cuesta más reconocerlos a la hora de frenar automáticamente

El chaleco reflectante está diseñado para hacernos visibles y evitar atropellos. Sin embargo, parece que existe una contradicción inesperada: cuanto más visible resulta una persona para nuestros ojos, más dificultades pueden tener algunos coches para reconocerla.

Es lo que acaba de descubrir el club automovilístico alemán ADAC. Tras poner a prueba los sistemas de frenado automático de seis vehículos modernos, los investigadores han encontrado una debilidad preocupante: determinadas prendas reflectantes pueden confundir a los asistentes de seguridad, hasta el punto de que algunos coches ni siquiera llegan a frenar.

Sistemas ADAS | NewsPress

Seis coches modernos ante una situación cotidiana

Para comprobarlo, el ADAC seleccionó seis modelos: Mercedes-Benz CLA, Tesla Model Y, BYD Seal, Hyundai Tucson, Dacia Duster y Opel Astra. Todos ellos equipados con sistemas capaces de reconocer peatones y activar automáticamente los frenos.

Las pruebas se realizaron de noche, utilizando muñecos que simulaban adultos y niños con distintas prendas. Los investigadores establecieron primero una velocidad de referencia para cada vehículo, comprobando hasta qué punto podía evitar un atropello en condiciones convencionales.

Después llegó la sorpresa. Los seis vehículos consiguieron detenerse ante un adulto equipado con un chaleco reflectante convencional. Sin embargo, cuando el muñeco llevaba ropa profesional de alta visibilidad, como la que utilizan los operarios de mantenimiento de carreteras o los servicios de emergencia, casi todos reaccionaron demasiado tarde o directamente no frenaron.

Chaleco reflectante | Vimeo

Un niño vestido de oscuro resultó más fácil de detectar

La situación fue todavía más llamativa en las pruebas infantiles. Todos los coches reconocieron al muñeco que representaba a un niño vestido con ropa oscura.

Pero cuando ese mismo niño llevaba elementos reflectantes en su vestimenta y mochila escolar, casi todos los sistemas tuvieron dificultades. El Mercedes-Benz CLA fue el único capaz de evitar el atropello en el escenario en el que el niño aparecía desde detrás de un vehículo estacionado.

El resultado plantea una paradoja: una de las medidas que utilizamos para proteger a los peatones más vulnerables puede complicar el funcionamiento de los sistemas ADAS encargados de evitar atropellos.

SUV tiene la frenada automática | Agencias

El problema podría estar en cómo el coche interpreta lo que ve

La explicación apunta al procesamiento de las imágenes. Las cámaras y otros sensores recogen información del entorno, pero después un software debe interpretar esos datos y determinar si lo que tiene delante es una persona, un vehículo u otro obstáculo.

Los materiales reflectantes devuelven intensamente la luz de los faros y pueden alterar la apariencia de una silueta para los algoritmos de reconocimiento. El hecho de que algunos vehículos superen estas pruebas demuestra que no se trata de una limitación inevitable.

De hecho, ya existían advertencias anteriores. En 2025, el Insurance Institute for Highway Safety estadounidense descubrió que un Honda CR-V y un Mazda CX-5 no reducían su velocidad ante determinados patrones de tiras reflectantes, mientras que un Subaru Forester evitó prácticamente todos los impactos.

Por su parte, la asociación AAA confirmó ese mismo año que los sistemas de frenado nocturno habían mejorado considerablemente, aunque seguían mostrando respuestas inconsistentes ante ropa de alta visibilidad.

No hay que dejar de utilizar chalecos reflectantes

El ADAC pide a los fabricantes que mejoren sus algoritmos, una intervención que en algunos vehículos podría resolverse mediante actualizaciones de software. También considera necesario ampliar las pruebas de seguridad para incorporar distintos tipos de ropa reflectante.

Todo esto cobra especial importancia porque el frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas ya es obligatorio en los coches nuevos dentro del calendario de requisitos de seguridad de la Unión Europea.

Eso sí, los expertos insisten en que debemos seguir utilizando prendas reflectantes. Su eficacia para mejorar la visibilidad ante los conductores humanos está fuera de duda.

La conclusión es bastante reveladora: estamos enseñando a los coches a conducir y reconocer peligros, pero todavía tenemos que enseñarles algo tan básico como identificar correctamente a una persona que intenta hacerse visible.