Toyota, uno de los referentes de la industria del automóvil, indica el camino a seguir en la electrificación

Hay marcas que hacen las cosas tan bien y suman tantos éxitos de ventas que son tomadas como oráculos del futuro de la industria del automóvil. Lo que hacen, es el camino a seguir y es repetido por otros fabricantes. Una de las empresas con las que más ocurre esto es Toyota, la creadora del coche más vendido de la historia, el Corolla, o la que ha conseguido mayor fama en cuanto a la fialidad de sus modelos. Pues bien, la marca japonesa está dando pasos que indican cuáles pueden ser los siguientes movimientos en el proceso de electrificación.

Estamos viendo cómo bastantes fabricantes están retrasando la llegada al mercado de sus modelos 100% eléctricos y parece que estamos ante un retroseso en la “muerte” de los motores de combustión y el nacimiento de la plena sostenibilidad. Una nueva información sobre Toyota confirma estas sensaciones.

Toyota Yaris Cross | Toyota

Motorización preferida

Según la agencia de noticias británica Reuters, la marca japonesa se resigna tanto a acabar con la combustión como a lanzarse lleno a la electrificación y ha apostado por el término medio, es decir, la hibridación. Una apuesta justificada por las cifras de ventas, porque esta motorización está siendo la preferida por la ciudadanía, que aún no se atreve dejar los tradicionales propulsores de gasolina ni confían de verdad en los eléctricos.

De hecho, de las 11,3 millones de ventas de Toyota en 2025, más del 45% han sido de coches híbridos. Vamos, está clarísimo cuál es el segmento de motorización en el que las marcas pueden hacer verdadero negocio en el futuro presente. Y parece que los siguientes pasos de la electrificación pueden ir dirigidos a la mejora de la hibridación mientras la plena electrificación no convenza.

Toyota Yaris y Toyota Supra | Toyota

Aumento de producción

No convence y queda demostrado porque, por ejemplo, el fabricante nipón solo vendió menos de 200.000 unidades 100% eléctricas en 2025 en todo el mundo. Toyota aumentará la producción de híbridos enchufables y no enchufables hasta alrededor de las 6,7 millones de unidades hasta 2028. Esta cifra supone un aumento del 30% respecto al objetivo de producción de híbridos que la propia marca japonesa se ha autoimpuesto para 2026.

Para reforzar estos datos, en este año los híbridos ocuparán el 50% de la producción total de Toyota, mientras que en 2028 ese porcentaje se incrementará hasta el 60%. La marca japonesa no será la única que continuará por este camino más tibio de electrificación y que podría alargar la vida de los motores de combustión.