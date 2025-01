Increíble: la marca más fiable del mundo apenas vende coches en España

La fiabilidad es un aspecto prioritario para los conductores a la hora de elegir un coche y, al mismo tiempo, un aspecto muy analizado por distintas organizaciones e instituciones a través de informes y trabajos de investigación en general. Uno muy reciente y que anualmente hace al respecto Consumer Reports, una fundación americana a la que se considera la más prestigiosa del planeta, ha dejado varias sorpresas.

Para ello, ha analizado más de 300.000 vehículos comercializados entre el año 2000 y 2024 en base a pruebas de seguridad, en pista y encuestas a dueños (principalmente americanos). Asimismo, su objetivo ha sido poner la lupa en problemas surgidos y contados por ellos dentro de un baremo de 1 a 100 y 20 áreas que van desde molestias generales (frenos chirriantes o molduras rotas) hasta más graves (los relacionados con el motor y la transmisión o la batería en el caso de los eléctricos).

Marcas más fiables para Consumer Reports | Consumer Reports

Subaru, la más fiable

Con una puntuación de 68 sobre 100, Subaru se ha proclamado como la marca de coches más fiable del mundo según Consumer Reports. Para más detalles, 6 de los 7 modelos que oferta han participado en el estudio y cosecharon resultados sobre la media. La única excepción fue el eléctrico Subaru Solterra. Para poner todo en contexto, hablamos de una marca que apenas vendió durante 2024 1.600 coches en nuestro país. Cumpliendo con la tradicional fiabilidad que caracteriza a las marcas japonesas, Lexus y Toyota completaron el podio con 65 y 62 puntos sobre 100, respectivamente.

Las sorpresas no acaban aquí, y es que para encontrar la primera firma europea en el ranking hay que echar la vista hacia la séptima posición.Audi, una marca premium, obtuvo una calificación de 54 sobre 100 y se situó justo por encima de su compatriota BMW, que corrió una suerte calcada con un 53 sobre 100. Son las dos únicas casas del Viejo Continente presentes en el top-10 de este ranking, ya que Kia y Hyundai son las encargadas de cerrarlo. Pero, eso sí, hay que tener en cuenta que debido a la falta de suficientes datos de marcas como Mercedes-Benz, Mini, Alfa Romeo, Porsche y algunas otras, estas no han sido incluidas en el ranking, por lo que no debe ser un signo que sirva como referencia de la fiabilidad de las marcas europeas, sino más bien para destacar el papel de Subaru.

Subaru Forester | SUBARU

Los híbridos son más fiables que los eléctricos

Otro de los detalles que deja el informe es que los vehículos dotados de sistemas de propulsión híbrida obtienen mejores resultados de fiabilidad que los eléctricos puros y los híbridos enchufables (PHEV). Eso sí, ambos están experimentado una progresiva mejoría a pesar de los problemas de fiabilidad continuos que presentan.

"Aunque siguen siendo extremadamente eficientes en cuanto al consumo de combustible, los híbridos actuales también ofrecen una fiabilidad similar a la de los coches de gasolina convencionales, a pesar de su mayor complejidad", asegura Jack Fisher, director de pruebas de automóviles de Consumer Reports. Coches como el Toyota Corolla Hybrid, el RAV4 Hybrid, el Hyundai Elantra Hybrid o el Lexus NX Hybrid consiguieron las mejores notas en varias categorías.