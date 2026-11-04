Porsche prepara una nueva generación de su sistema multimedia PCM (Porsche Communication Management) para los modelos 911, Taycan, Panamera y Cayenne.

La actualización incorpora una nueva plataforma de hardware, un sistema de interacción renovado y más servicios digitales, con el objetivo de mejorar la rapidez de funcionamiento y ampliar las posibilidades de conectividad.

La principal novedad técnica es una arquitectura de procesamiento que ofrece hasta cinco veces más potencia de cálculo que la generación anterior.

Porsche actualiza el sistema multimedia de sus 911, Taycan, Panamera y Cayenne | Porsche

Esto se traduce en un arranque más rápido del sistema, menores tiempos de carga y una gestión más fluida de varias aplicaciones al mismo tiempo. Además, las actualizaciones inalámbricas permitirán incorporar nuevas funciones y mejoras de software sin necesidad de acudir al taller.

El nuevo Porsche Digital Interaction traslada a estos modelos el diseño estrenado en el Cayenne Electric. Incluye gráficos renovados, cinco temas seleccionables, widgets configurables y un modelo 3D del vehículo que permite acceder a determinados ajustes.

La interfaz busca mantener una lógica de funcionamiento común entre las distintas pantallas del coche.

Porsche actualiza el sistema multimedia de sus 911, Taycan, Panamera y Cayenne | Porsche

También se actualiza el sistema de navegación Navigation Plus, que incorpora mapas en 3D, información de tráfico en tiempo real y datos cartográficos online.

En los modelos eléctricos, el Porsche Charging Planner organiza las paradas de recarga y tiene en cuenta el preacondicionamiento de la batería.

Otra de las novedades es la evolución del asistente de voz Voice Pilot, que utiliza inteligencia artificial y un modelo de lenguaje de gran tamaño. El sistema puede interpretar órdenes en lenguaje natural, gestionar solicitudes de varios pasos y responder a preguntas de seguimiento.

Porsche Taycan | Porsche

Desde los comandos de voz se podrán controlar la navegación, determinadas funciones del vehículo, el sistema multimedia y algunas aplicaciones.

El ecosistema digital también amplía sus posibilidades con el Porsche App Center, desde el que se pueden descargar y actualizar aplicaciones de la marca y de terceros. La oferta incluye servicios de música y vídeo en streaming, navegación, aparcamiento y recarga.

Por primera vez, Apple Music estará disponible directamente desde el sistema multimedia del vehículo. En combinación con los equipos de sonido compatibles de Bose y Burmester, podrá reproducir contenidos con Dolby Atmos.

Porsche actualiza el sistema multimedia de sus 911, Taycan, Panamera y Cayenne | Porsche

La nueva generación del PCM se incorporará de forma gradual a los vehículos de nueva fabricación de los Porsche 911, Taycan, Panamera y Cayenne. La disponibilidad dependerá del mercado, el modelo, la fecha de producción y el equipamiento.