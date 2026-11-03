Madrid prepara un amplio dispositivo de seguridad para la Cumbre Iberoamericana: 800 policías y posibles cortes de tráfico

La celebración de la Cumbre Iberoamericana en Madrid obligará a prestar especial atención a la movilidad durante los próximos días.

El Ayuntamiento ha advertido de que los desplazamientos de las delegaciones internacionales y, especialmente, de las caravanas de los jefes de Estado y de Gobierno pueden provocar retenciones y restricciones de circulación, sobre todo en el centro de la capital y en los alrededores de los lugares donde se desarrollen los principales actos.

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha explicado que el consistorio ha preparado un dispositivo formado por unos 800 agentes de Policía Municipal, a los que se sumarán 55 sanitarios y hasta ocho ambulancias cada día.

El objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar los desplazamientos oficiales intentando reducir al mínimo las consecuencias para el tráfico habitual de la ciudad.

Sanz ha reconocido que no se pueden hacer públicos los recorridos de las caravanas por motivos de seguridad, aunque ha señalado que el centro de Madrid y los puntos donde se celebren los actos más importantes serán las zonas con mayor probabilidad de sufrir afecciones.

El Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo específico de movilidad para que los traslados de las autoridades se realicen con rapidez y alteren lo menos posible los desplazamientos de los madrileños.

La capital acoge la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que reunirá a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana. Entre los asistentes previstos figuran el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario chileno, José Antonio Kast, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Madrid vuelve a ser sede de la Cumbre Iberoamericana

La reunión de este año tiene un significado especial porque alcanza su trigésima edición y coincide con el 35 aniversario de la primera cumbre, celebrada en Guadalajara (México) en 1991. La cita oficial tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre, aunque desde este martes se desarrollan actividades preparatorias y encuentros vinculados al evento.

Bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo', los representantes de los países participantes abordarán cuestiones relacionadas con la cooperación, la transformación digital, la inclusión social y el desarrollo sostenible.

La inauguración oficial tendrá lugar en el Teatro Real y la agenda incluye también actos en el Palacio Real y la Galería de las Colecciones Reales.

Será la cuarta ocasión en la que España organiza esta cita, después de las celebradas en Madrid en 1992, Salamanca en 2005 y Cádiz en 2012. La última edición tuvo lugar en Cuenca (Ecuador), en noviembre de 2024. Desde 2014, las cumbres dejaron de celebrarse anualmente para pasar a tener una periodicidad bienal.