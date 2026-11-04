Recarga ultrarrápida premium en toda Europa para clientes de Mercedes-Benz

Los clientes de Mercedes-Benz disfrutarán de un mejor acceso a más de 800 estaciones de recarga rápida de alta calidad en toda Europa, gracias a una alianza estratégica entre Electra y MB.CHARGE Public, que ofrece tarifas preferentes, la posibilidad de reservar puntos de recarga y una integración sencilla dentro del propio vehículo.

Electra y Mercedes-Benz unen fuerzas para hacer que la recarga rápida sea más cómoda para los clientes de MB.CHARGE Public en toda Europa. Gracias a esta nueva alianza premium, los clientes disfrutarán de un mejor acceso a la red de Electra, que cuenta con más de 800 estaciones y 5000 puntos de recarga en diez países.

Dependiendo de su tarifa, los clientes de MB.CHARGE Public podrán beneficiarse de precios más ventajosos, un acceso sencillo desde el ecosistema de recarga de Mercedes-Benz y la posibilidad de reservar puntos de recarga compatibles antes de su llegada.

Desde el 1 de noviembre de 2026, los 47 centros de recarga de alta potencia de Mercedes-Benz en Europa pasan a formar parte de la red de Electra.

Este acuerdo amplía la experiencia de carga premium actualmente disponible en los Mercedes-Benz Charging Hubs a las estaciones de Electra en toda Europa. Conectar las etapas clave del proceso hace la recarga pública más sencilla y cómoda para los usuarios.

A través de MB.CHARGE Public, los clientes disfrutan de una mayor variedad de opciones y una mejor planificación, especialmente en países como Alemania, Austria, España, Francia, Bélgica, Italia y Suiza.

Ventajas

El usuario podrá disfrutar de una serie de ventajas como las tarifas preferentes (condiciones específicas según la tarifa en las estaciones de Electra en toda Europa), o el acceso sencillo (pueden localizar y utilizar las estaciones directamente a través del ecosistema de carga de Mercedes-Benz, ya sea desde el propio vehículo o la aplicación Mercedes-Benz).

También podrá contar con una mejor planificación (se pueden reservar los puntos de recarga compatibles directamente desde el vehículo antes de la llegada, lo que ayuda a garantizar que haya uno disponible al llegar a la estación) y con una recarga de alta potencia fiable (Electra registra una disponibilidad de la red superior al 98,5% y ofrece una potencia de carga de hasta 600 kW en ubicaciones seleccionadas).

Una red conjunta más fuerte en Europa

Los 47 centros de recarga de Mercedes-Benz en Europa (374 puntos de recarga) se integran en la red de Electra, manteniendo la experiencia habitual para los clientes en dichas ubicaciones. En Alemania, esta integración ampliará considerablemente la red de Electra, que pasará de 50 a 81 estaciones.

Apoyo al crecimiento de la red

Esta colaboración combina la red de recarga ultrarrápida de Electra con la experiencia digital de MB.CHARGE Public. Solo en Alemania, Electra tiene previsto invertir 200 millones de euros el próximo año.

El objetivo de ambas empresas, con esa colaboración, es ampliar el acceso a una recarga ultrarrápida, cómoda y fiable, para los conductores de vehículos eléctricos en toda Europa.

"Mercedes-Benz ha desarrollado centros de recarga con unos estándares que pocas redes pueden igualar", señaló Aurélien de Meaux, CEO de Electra.

"Nos enorgullece que hayan elegido a Electra para dar continuidad a ese nivel de calidad, así como para poner toda nuestra red a disposición de sus conductores, ofreciéndoles tarifas preferentes, opciones de reserva y acceso directo desde el propio vehículo", continuó.

"Esta alianza supone un hito para Electra, tanto en Alemania como en el resto de Europa", concluyó Aurélien de Meaux.

Por su parte, Nico Dettmer, Global Head de Mercedes-Benz Charging Solutions explicó: "La movilidad eléctrica va más allá del automóvil. En Mercedes-Benz, nuestra ambición es ofrecer una experiencia al cliente excepcional y sin complicaciones, independientemente del sistema de propulsión".

"La carga es una parte fundamental de esa promesa para nuestros clientes de vehículos eléctricos. Junto con Electra, estamos haciendo que la carga rápida en toda Europa sea aún más accesible y cómoda, incorporando más de 800 ubicaciones a nuestra red de colaboración premium y brindando a nuestros clientes una experiencia de carga fluida", sentenció.