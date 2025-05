Este SUV cambia por completo a una marca histórica

El Subaru Solterra ha llegado para estrenar a la marca japonesa en el mundo de los eléctricos puros, y lo hace con un look que parece decir “soy un Subaru, pero con un toque de modernidad”. Este SUV, que mide 4,69 metros de largo, tiene un diseño que junta el rollo robusto de un todoterreno con un aire más estiloso de lo que uno espera de la marca. El morro, con su parrilla cerrada en forma de hexágono y unos faros LED que parecen entrecerrar los ojos, le da un carácter que no se olvida fácilmente. Además presume de 21 cm de altura libre al suelo, más que muchos rivales como el Hyundai Ioniq 5, y deja claro que no es solo un SUV para pasear por la ciudad, sino que también se atreve con caminos algo complicados.

Donde el Solterra se luce de verdad es en lo cómodo que es para rodar. Gracias a su base e-Subaru, que comparte con el Toyota bZ4X, tiene el peso bien repartido y parece como si estuviera pegado al suelo, pero sin perder ese toque suave que hace que los baches no sean un drama. La suspensión parece magia, porque pasa por encima de los socavones como si nada, y el interior está tan bien aislado que apenas se escucha el viento o el ruido de la carretera. Es perfecto para esos viajes largos en los que quieres llegar sin cara de haber corrido una maratón. Es como si el coche tuviera un botón para hacer desaparecer el estrés.

Un interior que te cuida

Subaru solterra 2025 | Subaru

El habitáculo del Solterra tiene ese aire semi premium que lo pone un poco por encima de lo que te esperarías por su precio. Básicamente, es un Volvo japonés. Los asientos son de los que te hacen suspirar al sentarte, con un mullido que parece un abrazo, y hay espacio de sobra tanto delante como detrás. Eso sí, en las plazas traseras el suelo está un poco alto por la batería, así que las rodillas quedan algo dobladas, pero sigue siendo cómodo para trayectos largos. El maletero, con 452 litros en el acabado Trek, no es para tirar cohetes, pero tiene un hueco extra para guardar el cable de carga, que siempre viene bien.

El salpicadero tiene un toque futurista, con una pantalla central de 12,3 pulgadas que va como un tiro y un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, aunque a veces el volante tapa un poco la vista si no lo ajustas bien. Los materiales están bien elegidos, con acabados que dan sensación de calidad, y trae cosas como el sistema EyeSight de asistencia a la conducción, que incluye control de crucero adaptativo y frenada de emergencia. No es un coche premium de los caros, pero su estilo semi premium se nota en detalles como los asientos calefactados o la cámara 360º, que vienen de serie en el acabado Touring.

Un japonés con mucho que ofrecer

El Solterra no solo es un rey del confort, también tiene un lado aventurero que lo hace especial. Suma 218 CV con dos motores de 109 CV cada uno, y una tracción total que, junto al sistema X-Mode, hace que se ría de terrenos complicados como el barro o la nieve. Su precio arranca en 50.750 euros, pero con descuentos como el Plan MOVES III puede bajar bastante, y se planta frente a rivales como el Tesla Model Y o el Kia EV6, pero con un aire más campero que pocos tienen.

En resumen, el Subaru Solterra es un SUV eléctrico que junta un confort de marcha brutal con un toque aventurero que engancha.