¿IA en los coches? Sí, pero también en los sitios web de los modelos: el nuevo asistente de Renault

Cómo definir al flamante Askrnlt… Desde su trascendencia de lanzamiento, una de las novedades del año para la marca del rombo, que con este sistema redefine el ecosistema online para los clientes. Lo intuitivo, lo natural, lo personalizado… La IA en los coches, pero también –y antes– en los configuradores web. Ayer, la IA como una completa novedad, con pioneros europeos como Mercedes Benz llevándola a reductos clave como el CES norteamericano. Hoy, en plena expansión y esta evolución de última generación para Renault.

Desde lo técnico, un agente conversacional integrado directamente en el sitio web oficial –renault.es, en este caso– y una herramienta que no se limita a cumplir la función de un buscador tradicional, sino que propone una experiencia fluida y de lenguaje natural entre usuario y asistente virtual.

Askrnlt en Renault.es | Renault

Algo es seguro: la Inteligencia Artificial ha llegado para realizar el trabajo de un asesor especializado y, en ese contexto, Askrnlt se encarga de acompañar al usuario durante todo el recorrido digital, desde el primer contacto con un modelo hasta su configuración final. En el medio, las dudas presentadas, las comparaciones y los análisis de elección que van apareciendo en la búsqueda y las características exploradas. Todo esto marcha, según ha explicado el fabricante francés, a partir de la capacidad de centralización de la información y de respuesta precisa en tiempo real.

El "Askrnlt", ya en funcionamiento

Para su puesta a punto –hablamos de una herramienta desarrollada de manera íntegra en Renault Group– fue clave la incorporación de la tecnología Gemini 2.5 Flash de Google. Como potencial comprador, toma nota de lo siguiente: no importa si te manejas mediante tu ordenador o a través de tu dispositivo móvil, pues de cualquier manera este nuevo chatbot estará allí una vez que entres al sitio oficial y más precisamente a los modelos de la flota.

Renault Clio | CC

El nuevo Twingo E-Tech, los Renault 5 y Renault 4 también eléctricos, el nuevo Clio, el Captur, el Mégane, el Symbioz, Scénic, el Rafale y contando… En cuanto ingresas a la sección de cualquiera de estos modelos, sobre el margen inferior derecho de tu celular verás el ícono de esta IA –una estrella y las líneas identitarias del diseño actual del rombo– y sobre ella debes tocar para iniciar la conversación. Si accedes por computadora también lo encontrarás abajo a la derecha, pero en modo de recuadro interactivo: “¿Alguna pregunta sobre el Twingo E-Tech eléctrico? Nuestra IA Askrnlt te responde”, es la carta de presentación.

A propósito de esta era, y a la espera de que se expanda a otros mercados del continente a lo largo del 2026, esta herramienta aparece en el mundo Renault para, entre otros objetivos, poner el foco en la electrificación y la necesidad de que los usuarios se interioricen en la materia, según lo ha dejado claro la marca en su comunicado oficial.