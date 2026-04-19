Kia EV2, a prueba: la marca coreana democratiza aún más su gama eléctrica

La marca coreana Kia ha dado un empujón muy grande a su oferta de vehículos eléctricos en los últimos años. Y he tenido la oportunidad de probar prácticamente toda su gama cero emisiones. Nos hemos puesto al volante del que quizás sea su modelo más importante hasta la fecha, porque ha nacido para ser asequible y llegar a un gran abanico de clientes. Hablamos del nuevo EV2

Su apariencia sigue el lenguaje de diseño marcado por los últimos modelos eléctricos del fabricante coreano. En este caso, el nuevo EV2 presenta un frontal de líneas horizontales de aspecto minimalista. También destacan los faros en forma de boomerang con tecnología LED, y las luces diurnas en disposición vertical.

Kia EV2 | EP

De lateral vemos un modelo compacto, de poco más de 4 metros de largo, con una silueta redondeada y robusta que integra unas llantas de hasta 19 pulgadas. Para proteger su carrocería de los pequeños roces diarios, presenta una parte baja en plástico. No solo delante o en el lateral, sino también detrás. Aquí vemos una nueva disposición de los pilotos, localizados en la parte inferior. Con un portón que da la bienvenida a un maletero generoso, de hasta 403 litros, que se completa con los 15 litros del delantero.

Por dentro encontramos un ambiente familiar, muy parecido al EV3. Con dos pantallas de 12,3 pulgadas para el panel de instrumentos personalizable y el sistema de infoentretenimiento, con conectividad inalámbrica con nuestro smartphone. Entre ambas hay otra pequeña pantalla de 5 pulgadas para las funciones de la climatización, aunque también la marca ha puesto botones físicos para las funciones más importantes y ciertos atajos de los menús. Una combinación perfecta entre lo analógico y lo digital. Todo con una iluminación ambiental personalizable.

Kia EV2 | Kia

Este modelo se ofrece con dos baterías: una para la versión estándar de 42,2 kWh de capacidad, con una autonomía en ciclo combinado de 317 kilómetros y en entornos urbanos de hasta 435. Y otra de 61 kWh reservada para la variante Long Range, que llegará antes de verano y anuncia una autonomía en ciclo combinado de hasta 453 kilómetros.

Hoy nos toca conducir la que está pensada para entornos urbanos, llamada Estándar. Con algo más de 300 km homologados, este Kia EV2 está enfocado a realizar tus trayectos diarios durante una semana con solo una carga.

Es un coche muy agradable de conducir. Gracias a su buena insonorización interior tenemos un ambiente silencioso a la vez que cómodo, también en parte, gracias a su suspensión con un tarado equilibrado entre confort y deportividad. Sus 147 caballos son más que suficientes para movernos por ciudad y realizar alguna escapada fuera de ella. Todo con un amplio abanico de asistentes y ayudas a la conducción de última generación, para circular siempre con la máxima seguridad.

Si el Kia EV3 ya reventó el mercado, siendo uno de los modelos más vendidos de la marca a pesar de ser un coche eléctrico, creo que este EV2 viene para democratizar la movilidad de cero emisiones para la gran mayoría de los bolsillos. Porque no le falta de nada: viene cargado de tecnología y con un diseño que no pasa desapercibido.