Estamos en la cuenta atrás para la llegada del Geely E2 a Europa, ¿entrando por Valencia?

Hace poco más de un año, el mercado automovilístico chino sufrió un terremoto, la llegada al mercado del compacto Geely E2. Se comió a su competencia y se teme que desde que aterrice en Europa en octubre vaya a ocurrir lo mismo. Y España podría ser fundamental para la historia de este modelo en el Viejo Continente porque su puerta de entrada podría ser la planta de Ford en Valencia.

Desde principios de año, la marca norteamericana y la china Geely mantienen conversaciones para que el fabricante del gigante asiático pueda producir coches en la planta de Almussafes. Aunque no se ha confirmado, se espera que el primero de ellos sea el Geely E2. Para su éxito en Europa, sería clave que se ensamble en el continente para evitar sobrecostes como los de importación. Pues una de las claves de este compacto eléctrico es que será baratísimo.

Geely E2 | Geely

Prodigio del espacio

Si trasladásemos lo que cuesta en China en yuanes a los euros, el precio es de 8.600 euros. En Europa será más caro, pero probablemente se mantenga por debajo de los 16.000 euros con ayudas y descuentos aplicados. Si se confirma, sería el compacto eléctrico más barato del mercado español superando los 16.790 euros del MG4 Urban y los 19.500 euros del Leapmotor B05.

El Geely E2 mide 4,13 metros de largo, 1,81 de ancho y 1,57 de alto con una distancia entre ejes de 2,65 metros. Es un coche más bien pequeño. No obstante, es un prodigio del espacio porque cuenta con maletero trasero de 375 litros (de 1.320 litros con los asientos traseros abatidos), otro frontal de 70 litros, uno de 28 litros bajo los asientos traseros y 36 cajones donde guardas objetos. Tanto espacio le convierte en un coche práctico y dinámico porque vale tanto para urbanitas solitarios o parejas, como para familias no numerosas.

Geely E2 | Geely

Sin grandes emociones

El Geely E2 integra un motor eléctrico en el eje trasero de 116 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 11,5 segundos y una velocidad máxima de 130 km/h. Evidentemente, es un coche solo útil, no atractivo ni disfrutón. Está pensado para simple y llanamente cumplir con la tarea de desplazarte de un lado a otro sin ofrecerte grandes emociones.

La propulsión eléctrica está alimentada por una batería de 39,4 kWh que entrega hasta 410 kilómetros de autonomía, una buena cifra para un coche de la franja de precios más baja. Además, el Geely E2 viene con un buen equipamiento tecnológico como su pantalla de 14,6 pulgadas para el sistema multimedia o numerosos sistemas de asistencia a la conducción.