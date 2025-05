Sin sorpresas; el mejor coche del año en el mundo es el eléctrico más popular en España

Que un eléctrico se lleve el premio al mejor coche del mundo en 2025 no pilla a nadie desprevenido, pero que sea el Kia EV3 el que se ha coronado como el rey tiene su miga. Este SUV eléctrico compacto se ha llevado el título de World Car of the Year 2025 en el Salón del Automóvil de Nueva York, un reconocimiento que es como el Nobel de los coches: 96 periodistas de 30 países lo han votado después de probar más de 50 modelos, y el EV3 ha dejado atrás a pesos pesados como el BMW X3 o el Hyundai Inster, según dice la web oficial de Kia.

Lo más curioso es que este coche no solo ha conquistado a los que saben de coches, sino que también está siendo un exitazo entre la gente normal, sobre todo en España, donde se ha metido entre los eléctricos más vendidos de 2025, según CleanTechnica. No es la primera vez que Kia se lleva este premio porque su hermano mayor, el EV9, ya lo ganó el año pasado, pero el EV3 demuestra que los coreanos saben cómo hacer un eléctrico que sea práctico, molón y que todo el mundo quiera tener.

Un premio que no es cualquier cosa

El World Car of the Yearno es un trofeo que te den por guapo; es un reconocimiento serio que lleva 21 años celebrándose. Para ganarlo, un coche tiene que venderse en al menos dos mercados importantes, fabricarse en más de 10.000 unidades al año y no ser un capricho para jeques, según las reglas del concurso. El Kia EV3 ha pasado el corte con nota, y su victoria es la sexta de Kia en este certamen desde 2020, sumándose a otros como el Telluride o el EV9, como se menciona en Motoring Research.

Kia EV3 | Centímetros Cúbicos

El jurado, con nombres como Alessandro Lago de Motor1 Italia, ha quedado encantadísimo con el diseño cañero del EV3, su tecnología a la última y su rollo sostenible. Ho Sung Song, el mandamás de Kia, estaba más contento que unas pascuas: “Este reconocimiento refleja el liderazgo global de Kia en movilidad sostenible y avanzada”, dijo en Nueva York. Y no es para menos: el EV3 ha sacado 780 puntos, dejando atrás al Hyundai Inster con 764 y al BMW X3 con 754, según The Korea Herald.

¿Qué tiene de especial este SUV?

El Kia EV3 es un SUV eléctrico compacto que entra por los ojos nada más verlo: mide 4,3 metros de largo y tiene un diseño que sigue la línea “Opposites United” de Kia, con un frontal recto y un aire futurista que recuerda al EV9, pero más pequeño y manejable para el día a día. Tiene dos opciones de batería (58 o 81 kWh), con autonomías de hasta 605 km (WLTP), y se carga del 10 al 80% en 31 minutos, más rápido que hacerte un bocata, según datos oficiales de Kia.

El interior no se queda corto para nada y lleva una pantalla panorámica de casi 30 pulgadas, un maletero de 460 litros y asistentes a la conducción que hacen que aparcar sea más fácil que jugar al parchís. Está pensado para un público que quiere un eléctrico práctico pero con estilo, y eso explica por qué en España es el segundo eléctrico más vendido de 2025, según CleanTechnica. Es una opción que no te hace vender un riñón gracias a su precio, que ronda los 35.000 euros.

El eléctrico que todos quieren

El Kia EV3 ha demostrado que puede ser el mejor coche del mundo y, al mismo tiempo, el favorito de los españoles que buscan un eléctrico con carácter. Diseño, tecnología y sentido práctico se dan la mano en un SUV que no para de cosechar éxitos. ¿Seguirá Kia dando guerra en los premios del año que viene? Con coches como este, sería raro que no lo hicieran.