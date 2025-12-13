Cómo detenerse correctamente en un cruce (y no suspender por un STOP mal hecho)

El STOP sigue siendo uno de esos puntos donde se la pega (casi siempre metafóricamente) medio alumnado en el examen de conducir. Puede parecer algo básico pero la detención correcta en un cruce o intersección tiene más matices de los que muchos piensan. El problema no es solo frenar, sino hacerlo donde toca y del modo que marca el reglamento. Porque sí, el examinador te puede suspender aunque hayas parado si lo haces en el lugar equivocado.

En realidad, el STOP no está para fastidiar, sino para que veas y te vean. Es una señal que indica donde hay riesgo real y donde la visibilidad o la prioridad no están del todo claras. Por eso la maniobra no se mide solo en segundos, sino en precisión. El coche debe detenerse por completo, sin movimiento alguno, y hacerlo en el punto justo. Esa es la clave para aprobar el examen teórico y, sobre todo, el práctico.

La buena noticia es que no tiene misterio y basta con entender tres cosas: dónde se debe parar si hay línea, qué hacer si no la hay y cómo actuar si después de la detención sigues sin ver nada. Son tres pasos sencillos que convierten una de las preguntas trampa más típicas en un punto ganado.

La señal de STOP en una calle | PIXABAY

No se para donde está la señal (ni tampoco donde tú quieras)

Lo primero: la señal vertical no marca el punto de parada. Simplemente indica la proximidad del cruce y no el lugar donde debes detenerte. Muchos estudiantes cometen el error de frenar justo junto a ella cuando el STOP es una orden que se ejecuta en el pavimento, no en el poste.

Si al llegar ves una línea gruesa y blanca pintada en el suelo, esa es tu referencia. Ahí es donde tienes que detenerte por completo y sin rebasarla aunque no veas bien la intersección. Si la visibilidad es mala, podrás avanzar un poco después, pero siempre tras haber cumplido la detención reglamentaria (DETENCIÓN COMPLETA, o te lo contarán falta y adiós). Si no hay línea, la cosa cambia, pero la lógica sigue siendo la misma.

Como digo, el error más habitual es parar antes de tiempo o hacerlo "a medias" solo para cubrir el expediente. Eso, en un examen, cuenta como falta eliminatoria. Un STOP mal hecho equivale a saltárselo, y el examinador no suele tener piedad con eso.

Cuando no hay línea, el punto clave está en el borde de la intersección

Si no hay marca vial hay que parar justo en el borde mismo de la intersección, es decir, en el punto donde una vía se cruza con la otra. Ese es el lugar donde debes hacer la detención completa. Ni antes ni después, porque parar demasiado pronto puede impedirte ver bien, y hacerlo tarde ya supone invadir una zona de peligro y arriesgarte a un tortazo serio.

Lo importante es detener el coche del todo antes de asomar el morro. Luego, si no hay visibilidad, avanzas lentamente hasta el punto donde sí la tengas, pero siempre con prudencia y sin entorpecer la vía que cruza. Esa maniobra, bien hecha, demuestra dominio y criterio, que es justo lo que buscan los examinadores.

Muchos suspensos vienen precisamente de ahí, porque el alumno se detiene "más o menos" donde cree que toca o se pasa unos centímetros, y eso a ojos del examinador es como pegarle una patada a un perrito. Por eso conviene tenerlo grabado a fuego: sin línea, paras en el borde mismo del cruce. Ni antes, ni después.

radar-stop-2016-00 | Centímetros Cúbicos

Un STOP bien hecho dice mucho más de ti

Más allá del examen, una detención correcta en un cruce demuestra que sabes leer la carretera y anticiparte. Cada STOP está ahí porque la visibilidad o la prioridad lo exigen, y aplicar bien la maniobra significa que estás atento, consciente y seguro.

Si lo piensas, es una de las maniobras más completas, porque combina observación, control del vehículo, interpretación de señales y toma de decisiones. Justo lo que el examinador evalúa. El alumno que entiende esto tiene medio examen aprobado.

Cuando te examines y te cruces con un STOP, no lo veas como un obstáculo. Míralo como una oportunidad para demostrar que dominas lo básico. Parar en el punto justo y hacerlo con calma es más que cumplir la ley: es conducir bien.