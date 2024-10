Sigue sin subir de precio, un coche con hasta 7 plazas, maletero enorme y un precio de 19.000€ sin trucos

Por norma general, los coches grandes, especialmente los SUV de 7 plazas, implican un desembolso que no toda familia numerosa puede permitirse. Y es por ello que firmas como Citroën han decidido cambiar la situación de la mano de modelos como el Citroën C3 Aircross, un SUV con hasta 7 plazas, un buen maletero con 460 litros y un precio, sin trucos, de 18.990 euros.

Lo mejor de todo es que estamos ante un pago al contado, por lo que no debemos preocuparnos por la letra pequeña. No obstante, la casa francesa ofrece la posibilidad de financiar la compra por 119 euros al mes.

Citroën C3 Aircross | Citroën

Pero si queremos mantener tal precio, es necesario que nos acojamos a una configuración concreta del SUV de Citroën. Esto pasa por optar por el motor de 100 CV -único disponible de momento- y el acabado You.

Maridaje que nos deja, por una parte, con un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 17 pulgadas, faros LED, cristales traseros tintados, climatizador automático y pantalla de 10,25 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Citroën C3 Aircross | Citroën

Y por otra, con un motor de tres cilindros y 1.2 litros turbo que desarrolla 100 CV y y 205 Nm de par. Son cifras que se gestionan por medio de una caja de cambios manual de seis relaciones, y permiten un 0 a 100 en 11,4 segundos y una velocidad punta de 179 km/h.

Ahora bien, ¿realmente no hay trucos en la oferta del C3 Aircross? Lo cierto es que no, ya que se trata de un precio al contado como hemos mencionado. No obstante, si queremos hacernos con este por 119 euros al mes será necesario afrontar una entrada de 6.267,77 euros que, junto a los intereses y a una última cuota de 12.077,64 euros, deriva en un precio total a plazos de 22.142,35 euros.