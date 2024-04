Es sencillo como pocos, pero podrás disfrutar del que quiere traer de vuelta a los coches baratos

Corren tiempos difíciles para quien busque hoy en día un coche barato, aunque, por suerte para nuestro bolsillo, hay marcas que quieren ponerle remedio. Claro ejemplo de ello es Citroën, quien busca recuperar el sector con coches como el nuevo C3, un sencillo utilitario que puede ser nuestro por 14.990 euros.

Citroën C3 | Citroën C3

No, no son los 9.000€ que podría costar nuevo un coche similar hace unos años pero, ¿qué nos ofrece el nuevo C3 por algo menos de 15.000 euros? Y es que no solo estamos hablando de un pequeño utilitario, sino también de un coche que recibirá la etiqueta ECO de la DGT.

Pero antes de entrar en detalles es necesario aclarar que dicho precio se asocia con la variante de acceso. Esto se traduce en un Citroën C3 equipado con el acabado You y con el motor de 100 CV, única mecánica de combustión disponible de momento.

Dicho maridaje implica, por una parte, un equipamiento de serie conformado por elementos como luces LED, sensores de aparcamiento traseros, aire acondicionado, llantas de 16 pulgadas y arranque sin llave entre otros.

Citroën C3 | Citroën C3

Y por otra, un apartado mecánico protagonizado por un propulsor de tres cilindros y 1.2 litros sobrealimentado por turbo que desarrolla 100 CV y 205 Nm de par, cifras gestionadas por medio de una caja de cambios manual de seis relaciones. Y aunque uno no vaya a ser el más rápido, se podrá disfrutar de un consumo combinado de 5,8 litros a los 100.

Además, uno también puede optar por el Citroën ë-C3, variante 100% eléctrica. Con esta, el utilitario galo ofrece, por cortesía de un solo motor eléctrico, 113 CV y 120 Nm de par, que a su vez está alimentado por una batería de 44 kWh con la garantiza una autonomía de 326 kilómetros. Todo ello implica un precio de 22.590 euros antes de ayudas.

Citroën C3 | Citroën C3

Pero, sin lugar a dudas, la opción más interesante del nuevo C3 es la denominada como Hybrid. Está no tiene aún precio, pero se caracteriza por ofrecer el mismo motor 1.2 con un sistema mild-hybrid, el cual le proporciona la etiqueta ECO de la DGT.

Sea como fuere, el Citroën C3 con el acabado You cuesta los ya mencionados 14.990 euros, y 19.200 euros con el acabado Max. Misma situación se da con el ë-C3, que implica un pago de 22.590 euros con el acabado You y de 27.290 euros con el acabado Max.