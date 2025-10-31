Modernizada, ¿pero igual de reconocible?: Esta es una de las señales de tráfico renovadas más criticadas por los usuarios

El catálogo de señales de tráfico del Reglamento General de Circulación se ha renovado y desde octubre del 2025 aparece actualizado en los exámenes teóricos de quienes aspiran a obtener el carnet de conducir. Algunos pictogramas ya no se ven por calles y carreteras, pues respondían a señales ya retiradas por obsoletas –un total de 16–, y otros simbolizan las recientemente estrenadas. Pero hay un tercer grupo a considerar.

Hablo de las que ahora se exhiben rediseñadas. Desde luego, todas las señalas están allí para salvar vidas. Claro, contemplando un amplio espectro de niveles de gravedad en las consecuencias si no se las respeta o si accidentalmente se las pasa por alto. La que aquí me convoca es una de esas que requiere el máximo de atención, porque advierte el paso a nivel sin barrera.

Señal P8 Antigua | DGT

Por diversos factores, ya sea por conducir con ciertas distracciones o por desconocimiento de que allí, la zona que estamos a punto de atravesar, se encuentra una vía férrea a nivel, es probable que no acusemos de la presencia del paso. Hasta el inicio del primer semestre de este año, el golpe de vista con el familiarizado icono de la locomotora a vapor podía generar, en esos casos, que detuviéramos la marcha o desaceleráramos hasta cerciorar que no había tren a la vista.

La nueva P-8, blanco de críticas

Con el rediseño implementado, el pictograma de la señal P-8 obliga a acostumbrarnos a una silueta que nadie puede negar que se ha modernizado, pues ya no es esa que representa al viejo tren del siglo diecinueve. Ahora bien, se trata de una actualización que abre el debate con una pregunta inmediata: ¿qué tan visible y reconocible será, de aquí en más, la señal de paso a nivel sin barrera para los conductores?

Señal P8 | DGT

Cuanto menos tiempo nos lleve acostumbrarnos al nuevo dibujo, mejor, porque lo cierto es que, tras toda una vida identificando la llamativa figura del pictograma ya en desuso, de aquí en adelante la DGT propone un icono frontal que, en la comparación, puede que se presente propenso a pasar más desapercibido. Hay señales que son universales y transgeneracionales. Aún nacidos y criados con los trenes eléctricos, el viejo tren a vapor reflejaba un sentido común para los usuarios.

La cantidad de pasos a nivel sin barreras de protección ha caído, sí, pero siguen siendo parte del tráfico, por lo que, hasta no erradicarlos, su señalización se vuelve una de las más importantes para evitar siniestros fatales. Con esta actualización, aplicada según la DGT "para adaptarse a los tiempos", se han reiterado las críticas a la decisión de echar por tierra a dicho lenguaje universal. "Un tren clásico que todo el mundo conoce desde pequeño", apunta un comentario, mientras otro agrega una observación técnica sobre el nuevo: "se dirige hacia ti en lugar de cruzar la calle".