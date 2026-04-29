Mercedes-Benz abre pedidos y da precios para el nuevo VLE eléctrico un mes después de su presentación mundial

El Mercedes-Benz VLE inicia su comercialización aproximadamente un mes después de su presentación mundial, con dos versiones de lanzamiento ya configuradas. Ambas corresponden al VLE 300, con 203 kW de potencia, y se ofrecen con distintos niveles de equipamiento: una con paquete Advanced Plus y otra EXCLUSIVE con paquete Premium Plus.

Mercedes VLE | Mercedes

Entre los elementos incluidos destacan el eje trasero direccional, portón EASY-PACK, head-up display, sistema MBUX Superscreen y faros DIGITAL LIGHT. También incorporan suspensión neumática AIRMATIC y techo panorámico. El precio de partida para la versión de seis plazas es de 97.192 euros con impuestos incluidos.

Mercedes VLE | Mercedes

Este modelo marca el inicio de una nueva generación de monovolúmenes eléctricos de gran tamaño dentro de la marca alemana, con un enfoque en el uso familiar, profesional o de transporte de pasajeros. La gama se irá ampliando a lo largo del año con nuevas variantes, opciones de equipamiento y configuraciones de asientos.

Mercedes VLE | Mercedes

En términos técnicos, el VLE 300 cuenta con una batería de iones de litio de 115 kWh útiles y tracción delantera. Homologa una autonomía de hasta 707 kilómetros en ciclo combinado WLTP, que puede llegar a 892 kilómetros en uso urbano.

Mercedes VLE | Mercedes

La arquitectura eléctrica de 800 voltios permite recargar hasta 355 kilómetros de autonomía en unos 15 minutos en puntos de carga rápida de hasta 300 kW. También es compatible con cargadores de 400 voltios mediante un convertidor opcional.

Mercedes VLE | Mercedes

El vehículo mide 5,3 metros de largo, casi 2 metros de ancho y cerca de 2 metros de alto. Uno de los aspectos destacados es la modularidad interior. El sistema denominado Roll & Go permite mover, plegar o retirar los asientos manualmente con relativa facilidad, incluso fuera del vehículo gracias a ruedas integradas.

Mercedes VLE | Mercedes

Además, el sistema operativo MB.OS permite ajustar eléctricamente los asientos traseros de forma remota, ya sea desde la pantalla del vehículo, los mandos laterales o la aplicación móvil.

Mercedes VLE | Mercedes

Esta función ofrece cuatro configuraciones predefinidas: orientada a maximizar el espacio de carga, otra para priorizar el espacio para las piernas, una intermedia para pasajeros y equipaje, y una configuración estándar.

Mercedes VLE | Mercedes

A partir de septiembre está prevista la llegada de más versiones, incluyendo un VLE 400 4MATIC con 305 kW y tracción total, así como diferentes líneas de equipamiento y opciones de personalización, desde acabados AMG Line hasta EXCLUSIVE. También habrá configuraciones de entre cinco y ocho plazas.

Mercedes VLE | Mercedes

De cara a 2027, está prevista una versión más larga, con 18 centímetros adicionales, así como la introducción de una batería de 80 kWh basada en tecnología LFP y nuevas variantes de motorización.