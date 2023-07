¿Sabes que este verano puedes comprar un Toyota Land Cruiser con cinco puertas por 7.000 € menos?

Si te estás planteando la compra de un todoterreno puro y de gran tamaño, has de saber que uno de los más asequibles del mercado acaba de bajar su precio con base en una campaña promocional. Se trata del Toyota Land Cruiser, un producto con siete décadas a sus espaldas cuya nueva generación está a punto de llegar al mercado español. La oferta para este vehículo se limita a su variante de carrocería larga (4,84 metros y cinco puertas) en combinación del acabado de acceso GX y cambio manual.

Al margen de un excelente sistema de tracción integral con caja reductora o de unas cotas sobresalientes para la conducción fuera del asfalto, este mito automovilístico cuenta de serie con una buena dotación en términos de seguridad activa, multimedia y confort. Por ejemplo, lleva faros y pilotos de LED o una pantalla táctil de 9 pulgadas con compatibilidad móvil como parte de su equipamiento estándar. También es un 4x4 con cinco amplias plazas y un maletero con 553 litros de capacidad mínima que, si fuese necesario, se puede prolongarse abatiendo los respaldos de la segunda fila de asientos.

oferta-toyota-land-cruiser-2023-fuente-toyota-1 | Toyota

Toyota, con la configuración anteriormente descrita, pide por él 51.400 euros, es decir, 5.000 menos de lo habitual. Sin embargo, también incluye en su acción comercial el Paquete Plus, con cuatro años de garantía y mantenimiento sin coste, que de otra forma tendría un precio en 2.300 euros. Al final, el descuento acumulado es de más de 7.000 euros, lo cual no es baladí para un todoterreno tan fiable como deseado.

Todos los Land Cruiser que se venden en la actualidad disponen de un propulsor de tipo diésel, obviamente turboalimentado, que con cuatro cilindros y 2,8 litros entrega un máximo de 204 CV de potencia y 420 Nm de par. No obstante, al ser un coche que supera con creces las 2,2 toneladas en orden de marcha, sus prestaciones no son las que cabría esperar en un turismo equivalente por longitud y rendimiento del motor: puede acelerar de 0 a 100 km/h en 12 segundos y lograr una velocidad de 175 km/h. Su consumo, pese a todo, no es desmedido: 9,6 l/100 km de media según ciclo WLTP.