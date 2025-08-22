Ya no tienes que ir a la comisaría si te han robado el coche: así puedes hacerlo online

Seguramente, la idea de tener que desplazarte a una comisaría tras el robo de tu coche te resultaba agotadora y estresante. Hasta ahora, denunciar un vehículo sustraído implicaba perder tiempo y enfrentarte a colas interminables, además del trauma de revivir el momento del robo. La buena noticia es que eso ha cambiado: ahora puedes presentar la denuncia totalmente online a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

El proceso es bastante sencillo y rápido. Para iniciar el trámite, primero debes pulsar en “Procedimientos”, luego seleccionar “Denuncia telemática” y elegir “Sustracción de vehículos”. Después, accede al procedimiento y regístrate utilizando el Sistema Cl@ve.

Una vez accedas al formulario, deberás completar la información requerida y adjuntar cualquier documentación adicional que respalde tu denuncia. Al finalizar, recibirás un justificante de la denuncia, que tiene la misma validez legal que si la hubieras presentado en persona.

Este avance no solo ahorra tiempo, sino que también permite que la policía tenga un registro inmediato del robo, agilizando las gestiones posteriores y aumentando las probabilidades de recuperar tu vehículo. Con este sistema, denunciar un robo deja de ser un trámite complicado y pasa a ser un proceso cómodo, rápido y seguro, directamente desde tu casa u oficina, siguiendo unos pocos pasos claros.